Выборы-2011: "Россияне будут зарабатывать 32 тысячи"

Средний уровень зарплаты в России в ближайшие два-три года вырастет до 32 тысяч рублей. Такое заявление 23 сентября сделал премьер-министр Владимир Путин.

В настоящее время средняя зарплата в России составляет 23 тысячи рублей, а к концу текущего года она достигнет 24 тысяч рублей, пишет "Гудок".

«Мы восстановили уровень зарплаты после кризиса, во время которого она упала до 18-19 тысяч рублей. Даже в самый острый период, в 2009 году, несмотря на падение зарплат, в среднем по стране доходы населения в реальном выражении все равно чуть-чуть подросли за счет повышения зарплат в бюджетной сфере и валоризации пенсий», - сообщил председатель правительства.

Ранее Владимир Путин призвал довести зарплаты учителей до средней по экономике уже в следующем году. В настоящее время это осуществлено лишь в 44 регионах России. В четырех регионах зарплаты учителей выше средней по стране, а в 38 регионах - ниже.

В то же время жителей российской столицы эта инициатива практически не коснется - средняя заработная плата в Москве уже составляет 43 тысячи рублей.

«Конечная цель - это благосостояние всей страны», - заявил Владимир Путин. Однако по его словам, здесь нужно действовать «сбалансировано, грамотно, аккуратно». «Мы здесь не должны ставить телегу впереди лошади», - сказал премьер, пояснив, что рост доходов не должен опережать уровень производительности труда, иначе в конечном итоге зарплаты будет нечем платить.

В мире такие печальные примеры уже есть, прозрачно намекнул на ситуацию в Греции премьер-министр. «Можно бесконечно протестовать, драться с полицией, но если казна пуста...», - напомнил он. По его словам, Россия не может пойти по такому же пути, иначе «мы будем вынуждены расплачиваться собственным суверенитетом, а этого мы себе позволить не можем».

Между тем, в России остается актуальной проблема зарплат «в конвертах». Согласно исследованиям социологов, половина сограждан осуждают работодателей, выплачивающих зарплаты «в конвертах».

По данным Аналитического центра Юрия Левады, количество недовольных такой политикой компаний и предпринимателей с 1999 года выросло более чем вдвое (с 22% до 48%). Лишь 3% граждан с одобрением относятся к такому способу ухода от налогов, в то время как в 1999 году таких «понимающих» работников был 21%.

По данным Росстата, в «теневой» экономике занято 13 млн человек. При этом Пенсионный фонд утверждает, что около 17% получают официальную заработную плату менее 1 тыс. руб. в месяц, что говорит о том, что работодатели до сих пор активно уходят от налогов за счёт зарплат сотрудников.

«В последнее время люди стали понимать, что это неправильно, к тому же о недопустимости «чёрных» зарплат сейчас очень часто говорят по телевизору», – сказал заведующий отделом социально-экономических исследований «Левада-Центра» Борис Дубин.

Руководитель отдела социологических исследований Института национального общественного проектирования Михаил Тарусин отметил, что в 90-е годы социальной защиты практически не было.

«Но времена изменились. Появилось много компаний, которые не только выплачивают сотрудникам «белую» зарплату, но и предлагают медицинское страхование, другие бонусы. Люди видят это и хотят жить по-другому», – заявил Михаил Тарусин.

Тема заработной платы почти всегда остается актуальной для пользователей Рунета. «В регионах люди сейчас едва сводят концы с концами. У многих зарплата пять-шесть тысяч. Поэтому в такие радужные перспективы почему-то верится слабо», - пишет alabama. «О такой зарплате большинству россиян остается только мечтать. Москва в этом плане не показатель. Здесь зарплаты всегда в несколько раз выше. Неужели люди в провинции и вправду будут получать по 30 тысяч?» - надеется altair. «Посмотрим, что будет с ценами. А то не удивлюсь, что и 50 тысяч среднестатистическому россиянину не будет хватать на достойную жизнь», - резюмировала svetlana.