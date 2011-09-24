Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Выборы-2011: "Россияне будут зарабатывать 32 тысячи"
Средний уровень зарплаты в России в ближайшие два-три года вырастет до 32 тысяч рублей. Такое заявление 23 сентября сделал премьер-министр Владимир Путин.
В настоящее время средняя зарплата в России составляет 23 тысячи рублей, а к концу текущего года она достигнет 24 тысяч рублей, пишет "Гудок".
«Мы восстановили уровень зарплаты после кризиса, во время которого она упала до 18-19 тысяч рублей. Даже в самый острый период, в 2009 году, несмотря на падение зарплат, в среднем по стране доходы населения в реальном выражении все равно чуть-чуть подросли за счет повышения зарплат в бюджетной сфере и валоризации пенсий», - сообщил председатель правительства.
Ранее Владимир Путин призвал довести зарплаты учителей до средней по экономике уже в следующем году. В настоящее время это осуществлено лишь в 44 регионах России. В четырех регионах зарплаты учителей выше средней по стране, а в 38 регионах - ниже.
В то же время жителей российской столицы эта инициатива практически не коснется - средняя заработная плата в Москве уже составляет 43 тысячи рублей.
«Конечная цель - это благосостояние всей страны», - заявил Владимир Путин. Однако по его словам, здесь нужно действовать «сбалансировано, грамотно, аккуратно». «Мы здесь не должны ставить телегу впереди лошади», - сказал премьер, пояснив, что рост доходов не должен опережать уровень производительности труда, иначе в конечном итоге зарплаты будет нечем платить.
В мире такие печальные примеры уже есть, прозрачно намекнул на ситуацию в Греции премьер-министр. «Можно бесконечно протестовать, драться с полицией, но если казна пуста...», - напомнил он. По его словам, Россия не может пойти по такому же пути, иначе «мы будем вынуждены расплачиваться собственным суверенитетом, а этого мы себе позволить не можем».
Между тем, в России остается актуальной проблема зарплат «в конвертах». Согласно исследованиям социологов, половина сограждан осуждают работодателей, выплачивающих зарплаты «в конвертах».
По данным Аналитического центра Юрия Левады, количество недовольных такой политикой компаний и предпринимателей с 1999 года выросло более чем вдвое (с 22% до 48%). Лишь 3% граждан с одобрением относятся к такому способу ухода от налогов, в то время как в 1999 году таких «понимающих» работников был 21%.
По данным Росстата, в «теневой» экономике занято 13 млн человек. При этом Пенсионный фонд утверждает, что около 17% получают официальную заработную плату менее 1 тыс. руб. в месяц, что говорит о том, что работодатели до сих пор активно уходят от налогов за счёт зарплат сотрудников.
«В последнее время люди стали понимать, что это неправильно, к тому же о недопустимости «чёрных» зарплат сейчас очень часто говорят по телевизору», – сказал заведующий отделом социально-экономических исследований «Левада-Центра» Борис Дубин.
Руководитель отдела социологических исследований Института национального общественного проектирования Михаил Тарусин отметил, что в 90-е годы социальной защиты практически не было.
«Но времена изменились. Появилось много компаний, которые не только выплачивают сотрудникам «белую» зарплату, но и предлагают медицинское страхование, другие бонусы. Люди видят это и хотят жить по-другому», – заявил Михаил Тарусин.
Тема заработной платы почти всегда остается актуальной для пользователей Рунета. «В регионах люди сейчас едва сводят концы с концами. У многих зарплата пять-шесть тысяч. Поэтому в такие радужные перспективы почему-то верится слабо», - пишет alabama. «О такой зарплате большинству россиян остается только мечтать. Москва в этом плане не показатель. Здесь зарплаты всегда в несколько раз выше. Неужели люди в провинции и вправду будут получать по 30 тысяч?» - надеется altair. «Посмотрим, что будет с ценами. А то не удивлюсь, что и 50 тысяч среднестатистическому россиянину не будет хватать на достойную жизнь», - резюмировала svetlana.
Новости тематики
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
Новости раздела
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- За 7 месяцев текущего года отмечен высокий рост доходов в бюджет Владивостока
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Айсен НИКОЛАЕВ, врио главы Республики Саха(Якутия): В запасе нет даже месяца
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Рубль переходит в контратаку
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Приморец устроился работать на государственную службу по поддельному диплому