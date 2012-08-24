Военнослужащим запретили заниматься политикой, бизнесом и наркоторговлей

Также была сделана попытка не допустить влияния на ВС крупного бизнеса и политиков: военнослужащим напомнили, что им запрещено владеть акциями и прочими ценными бумагами, быть членами политических партий и участвовать или способствовать религиозной агитации.

Всего «Перечень...», составленный Минобороны, содержит около 40 пунктов-ограничений. Отчасти эти пункты дублируют положения воинского устава, отчасти – нормы различных законов, например, «о гостайне» и «о статусе военнослужащих». В целом, это разновидность должностной инструкции, призванная отдельно напомнить военнослужащим нормы «служебной этики». Принявшие присягу солдаты и офицеры имеют право выбрать – как и в некоторых «гражданских» местах работы – подписывать эту инструкцию, или уволиться – поскольку нормы, еще раз прописанные в документе, касаются основ статуса военнослужащего.

В частности, в «Перечне» запрещается: «...Хранить в расположении воинской части в месте своего размещения агитационные, политические и пацифистские материалы, спиртные напитки, наркотические средства и психотропные вещества, а также токсичные, горючие и взрывчатые вещества, осуществлять сбор подписей под какими-либо обращениями...».

Помимо перечисленных выше «ущемленных свобод» – (как охарактеризовали эти запреты некоторые СМИ), документ запрещает призывникам и подписавшим контракт приобретать ценные бумаги компаний и входить в состав органов управления, попечительских и набсоветов иностранных некоммерческих неправительственных организаций (НКО). Эти нормы, с одной стороны, продублированы из ФЗ «О статусе военнослужащих», статьи 10:

«Военнослужащие не вправе: Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе участвовать в управлении коммерческими организациями, за исключением случаев, когда непосредственное участие в управлении указанными организациями входит в должностные обязанности военнослужащего, а также оказывать содействие физическим и юридическим лицам в осуществлении предпринимательской деятельности, используя свое служебное положение».

Как представляется, эти нормы появились в ФЗ от 1998 года и в нынешней инструкции, чтобы законодательно исключить возможность «легализации хищений» и «использования служебного положения» военнослужащими. Также целью этих норм может быть логичное желание вывести столь мощный инструмент, как Вооруженные Силы из-под возможного влияния крупного бизнеса (в том числе, через пункт о владении ценными бумагами). А, если выяснится, что военнослужащий является членом иностранной организации, то он может лишиться «работы» даже в ВС США (пункт о НКО – калькирован с американских норм. Как и недавно принятый ФЗ о статусе НКО).

Еще одним напоминанием о действующем законодательстве стал пункт инструкции о том что офицер, имеющий допуск к гостайне, лишается де-факто прав на неприкосновенность частной жизни.

Не только интернет-критики, но и многие офицеры отказались подписывать этот документ, либо восприняли его крайне критически.

«У меня часы КПРФ на стене висят и портрет Сталина. Часы нужно снять уничтожить я понимаю,а вот с портретом то что делать? Сталин то ведь победу олицетворял в 1945,-получается великий человек.Да и умер давно, и в партии если и состоит, то посмертно. А теперь внимание вопрос: подходит ли портрет Сталина под ограничения и запреты вводимые в войска?»

«Понятна забота... Чтоб знали что нельзя. Только в предлагаемом перечне нет ссылок на нормативные источники запретов. С чего вдруг я обязан подписывать такой перечень?» – писали еще в марте участники «Форума правовой помощи военнослужащим». Парадоксально, но такие комментарии свидетельствуют о необходимости «правовой шпаргалки», составленной Минобороны. Поскольку те, кто спрашивает: "Чего вдруг я обязан подписывать такой перечень?", – демонстрируют тем собственное незнание правовых основ их существования в качестве военнослужащих.

Впрочем, для тех критиков, кто посчитал «Перечень запретов» «ущемлением конституционных прав и свобод» – есть основания сомневаться в политической неангажированности нового приказа. Но только в виде совпадения по «срокам выпуска»: первые версии документа появились на юридических ресурсах в конце марта этого года – в разгар «протестной весны».

Например, сомнения критиков вызывает то, что в документе доминируют запреты, связанные с политикой. Перечень содержит запрет на «использование служебного положения» в интересах «политических партий», «для пропаганды отношения к ним», для «предвыборной агитации» и для агитации «по вопросам референдумов». Запрещается также «допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в СМИ, в отношении деятельности государственных органов и их руководителей».

Правда, критики не увидели, что в преамбуле, написанной от имени министра обороны Сердюкова, сказано, что появление данных требований обусловлено «анализом состояния воинской дисциплины и правопорядка в вооруженных силах», а подписать бумагу необходимо «в целях профилактики правонарушений и повышения грамотности личного состава». То есть – документ, ставший предметом бурных обсуждений, предназначен тем из военнослужащих, кто оказался не в состоянии понять и проанализировать нормативные акты, определяющие их текущий статус.

Те, кто, считает, что именно в части запрета на политику документ является неким «инструментом властного террора» и ущемления тех, кто носит погоны, упускают из виду один момент. Запрет на политагитацию, прописанный в документе – абсолютный. То есть, «перечень» и законодательные акты, которые в нем цитируются, не утверждают, что запрещено пропагандировать идеи оппозиции любой разновидности. Они запрещает всю агитацию, в том числе и со стороны «партии власти» и «за» нее. Также он запрещает офицерам вести религиозную пропаганду – оставляя это дело только «штатным» священнослужителям.

Сам документ, активно обсуждаемый военнослужащими, СМИ и блоггерами, впрочем, имеет шанс так и не быть утвержденным в качестве действующей служебной инструкции- правовой шпаргалки. «Перечень» вообще должен был быть введен в ВС РФ к 30 июня этого года. Но из-за бюрократических проблем а также, сопротивления части потенциальных подписантов, он так и остался на стадии внедрения, пишет РИА "Новый Регион".

