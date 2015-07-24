Курильские острова обещают завалить деньгами

На заседании Правительства Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка представил проект федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016–2025 годы. Об этом деловой газете «Золотой Рог» сообщили в пресс-службе ведомства.

Документ разработан Минвостокразвития по поручению главы государства в соответствии с концепцией, ранее утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. №2572-р.

Как подчеркнул во вступительном слове Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, целью новой программы является улучшение жизни на островах, максимальное привлечение и закрепление в регионе людей, обеспечение их работой. Общий объем финансирования программы составит почти 69 млрд рублей.

Премьер выделил четыре основных направления программы. Первое связано с обеспечением бесперебойного пассажирского и грузового сообщения между островами, Сахалином, Камчаткой и материком. Второе – эффективное использование природного потенциала Курил и развитие отраслей экономики: рыбохозяйственного комплекса, горнодобывающих предприятий, сферы АПК, туризма. Третье – строительство жилья, повышения качества услуг ЖКХ и связи. Четвертая часть – доступность образовательных услуг и повышение качества медпомощи.

Как заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, новая ФЦП развития Курил сочетает в себе преемственность предыдущих программ и новации. Принципиально новым является формирование ТОР для привлечения инвестиций и обеспечения комфортных условий для развития бизнеса.

По словам Александра Галушки, реализация приоритетов ФЦП структурирована в 29 программных мероприятиях, комплекс которых к 2025 году даст следующие ключевые эффекты.

1. Будет развиваться тенденция к увеличению численности населения. К 2025 году население Курильских островов должно превысить 24 тыс. человек, что составит прирост 25% к 2013 году. При этом за последние 5 лет на Курилах уже наблюдался рост количества жителей – с 2009 года оно возросло на 1 тысячу человек.

2. Рост ежегодного объема частных инвестиций в основной капитал в 1,5 раза. Достижение показателя более 5,8 млрд рублей (243,1 тыс. рублей на душу населения).

3. На 40% вырастут объемы отгрузки рыбоперерабатывающих производств и достигнут 8,1 млрд рублей в сопоставимых ценах.

4. Строительство 123 тысяч квадратных метров нового жилья. Кардинальное обновление социальной и коммунальной инфраструктуры.

5. Строительство Центральной районной больницы на Парамушире и реконструкция с расширением ЦРБ на Кунашире. Будет создана дополнительная мощность в 85 койко-мест стационара, 60 койко-мест дневного стационара.

6. Строительство 8 новых школ и дошкольных учреждений на 1420 мест для школьников и 310 мест для дошкольников на Парамушире, Итурупе, Шикотане, Кунашире.

7. Изготовление двух вертолетов, технически способных выполнять грузопассажирские перевозки в регионе. Строительство трех современных грузопассажирских судов. Создание и модернизация четырех портпунктов.

8. Развитие автодорожной сети – реконструкция и асфальтирование 42 км дорожного полотна.

9. Прокладка подводной оптико-волоконной линии для обеспечения жителям Итурупа, Кунашира и Шикотана доступа к услугам современной связи и сети Интернет до нормативного значения 2 Мегабита в секунду.

По словам Александра Галушки, "все это в совокупности приведет к существенному росту покупательной способности жителей по отношению к среднеобластному уровню прожиточного минимума". По Южно-Курильскому городскому округу этот показатель составит 373,7%, по Курильскому городскому округу - 522,4%, по Северо-Курильскому городскому округу - 428,2%.

Ключевым итогом реализации Программы должно стать создание условий для устойчивого развития экономики Курильских островов на базе комплексного использования природно-ресурсного потенциала с применением современных технологий и адаптированных к условиям Курильских островов инновационных разработок.

Источниками финансирования станут средства федерального и регионального бюджета и внебюджетные источники. Причем в первые два года 87% бюджетного финансирования будет предоставлено именно регионом. По словам присутствовавшего на заседании Правительства, врио губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, средства регионального бюджета и внебюджетные источники в первую очередь будут направлены на жилищное строительство.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.