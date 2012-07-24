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Россия и Мексика будут совместно развивать туризм
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 24 июля, ZRPRESS. Сегодня в Хабаровске, в ходе министерского совещания АТЭС по вопросам туризма, Россия и Мексика подписали соглашение о взаимном обмене туристами.
По словам министра туризма Мексики Глории ГЕВАРА МАНСО, взаимодействие между странами в туристической сфере обладает огромным потенциалом.
- Мексиканцы обожают все, что связано с Россией. Интерес россиян к нашей стране – прежде всего благодаря культуре древнего племени майя – за последний год также многократно вырос, - говорит Глория Гевара Мансо.
Особое внимание в ходе совещания стороны уделили вопросам упрощения визового режима. Как отметила Глория Гевара Мансо, Мексика уже сделала первый шаг в этом направлении: сегодня россияне могут получить мексиканскую визу за 24 часачерез Интернет. Благодаря этому, по ее словам, за первое полугодие 2012 года количество туристов приезжающих в Мексику, увеличилось на 74%.
- Совместными усилиями нам необходимо развивать маршрутную сеть, увеличивать число рейсов, формировать новые направления – не только из Мексики в Москву или Санкт-Петербург, но и другие города – в том числе, дальневосточные. Тогда наши страны станут намного ближе, - считает Глория Гевара Мансо.
Глеб АЛЕНИШКО, "Золотой Рог".
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