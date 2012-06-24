Правительство подвинулось к Дальневосточному региону

На посту министра РФ по развитию Дальнего Востока Виктор ИШАЕВ намерен добиваться установления льгот для инвесторов, вкладывающих средства в создание производственных предприятий.

Об этом он сообщил в Хабаровске на первой пресс-конференции, данной сразу после возвращения из Москвы, где был назначен министром развития Дальнего Востока, полпредом Президента России в ДФО. По мнению Виктора Ишаева, новые предприятия на Дальнем Востоке должны получить освобождение от всех налогов, за исключением НДФЛ, до момента выхода на окупаемость вложений. Такой подход обеспечит интенсивный рост производственных мощностей, для обеспечения которых предприятиями будут привлекаться трудовые ресурсы, в том числе из других федеральных округов РФ. Опережающий экономический рост, выраженный в увеличении объемов производства, должен к 2025 году нарастить кадровый потенциал ДФО на 511 тыс. специалистов, из которых 80% относятся к категории высококвалифицированных. Кроме того, для облегчения условий жизнедеятельности предприятий, министр намерен сократить число проверяющих и контролирующих структур.

Пока же министерство, созданное указом Президента РФ, ждет выхода распоряжения премьер-министра, после которого будет утвержден его штат и открыто финансирование. Виктор Ишаев говорит, что численность работников министерства Дальнего Востока предварительно составит 253 человека, из которых около 50 человек будут трудиться в московском представительстве. Головная структура министерства будет располагаться в Хабаровске и не получит представительств в регионах Дальнего Востока. «Будем управлять не через представителей, а через губернаторов», – сказал Виктор Ишаев. При этом главы регионов не будут находиться в прямом подчинении министра-полпреда, но станут членами министерской коллегии. «Мы вместе с главами регионов будем решать все вопросы. Это же их министерство, оно создано для решения проблем их территорий», – уточнил министр развития Дальнего Востока.

Судя по всему, вопросы комплексного развития территорий Дальнего Востока станут приоритетной экономической задачей нового органа федерального правительства. Во всяком случае, начать министр намерен с ревизии выполнения отраслевых и корпоративных программ, с координации действий всех заинтересованных структур и ведомств для достижения целей, поставленных стратегией и программой развития Дальнего Востока. В качестве инструментов влияния министр упомянул возможность эффективного использования государственного имущества, оптимизации деятельности расположенных в ДФО федеральных структур. «Когда мы обсуждали вопросы полномочий с президентом и премьером, речь шла о наделении министерства дополнительными рычагами управления, расширении компетенции влияния. Но решено сразу все не взваливать на еще не созданное министерство, забирая полномочия у работающих в округе федеральных структур, поскольку на переходном этапе это может просто навредить процессу. Надо найти свое место среди министерств так, чтобы не нарушить ритм их работы, в первоочередном порядке приступая к решению вопросов, которыми еще никто не занимается», – обозначил позицию Виктор Ишаев. В ближайшее время министерство подберет в Хабаровске помещение, в течение лета обоснуется там и начнет практическую работу по реализации стоящих перед ним задач.

Виктор Ишаев высказал уверенность, что сохранение должности полпреда не помешает его министерской работе, а позволит более полно контролировать ситуацию. Не будет никаких конфликтов функционала и между структурами. Вопросы социально-экономического развития, энергетики, ЖКХ, транспорта в большей степени станут предметом компетенции министерства. А в полпредстве будут усилены такие направления, как внутренняя политика, координация правоохранительных органов, кадровая политика, получат дополнительное развитие контрольные функции. В числе преимуществ управления органами Правительства РФ и Администрации президента страны одним лицом министр-полпред отметил: «Министерство не всегда может свести свои усилия воедино с движением других федеральных министерств. А полпредство может это сделать на территории округа».

Александр ЗУБОВ, «Дальневосточный капитал».