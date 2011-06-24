Предварительные итоги участия в Харбинской ярмарке подвели в Приамурье

Работа 22 Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, которая уже давно является важной площадкой для развития внешнеэкономического сотрудничества России с Китаем и другими зарубежными странами, завершилась 19 июня.

Как сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Амурской области, в этом году экспозиция Амурской области площадью 36 кв. м располагалась на едином стенде Министерства регионального развития РФ. В ее рамках была представлена общая информация о регионе, а также о ключевых инвестиционных проектах региона в сфере сельскохозяйственного производства, строительства, туризма, энергетики и создания на территории области особой экономической зоны промышленно-производственного типа.

13 июня состоялись переговоры между губернатором Амурской области О. Н. Кожемяко с губернатором провинции Хэйлунцзян Ван Сянькуем. Стороны обсудили состояние и перспективы реализации ряда совместных проектов в энергетике, создании сборочных производств техники, лесопереработке, строительстве объектов приграничной инфраструктуры и туризме, а также подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении двухстороннего торгово-экономического сотрудничества.

В период ярмарки также состоялись встречи между делегациями Амурской области и отдельных административно-территориальных образований провинции Хэйлунцзян (г. Хэйхэ, округ Большой Хинган).

Кроме этого, по линии Совместной координационной группы правительства Амурской области и Народного Правительства провинции Хэйлунцзян были проведены очередные заседания рабочих групп сторон по продвижению проекта экспорта электроэнергии из России в Китай (15 июня) и реализации проекта строительства комплекса для переработки нефти и транспортировки нефтепродуктов из Амурской области в КНР (16 июня).

В ходе заседаний стороны проинформировали друг друга о результатах работы за год, а также обсудили основные проблемные вопросы реализации данных проектов и возможные пути их решения. По итогам встреч стороны согласились с необходимостью активизации работы по линии совместных рабочих групп для эффективного и оперативного решения вопросов, возникающих в процессе реализации проектов сотрудничества.

Делегация Амурской области приняла участие в Российско-Китайской конференции по региональному сотрудничеству, церемонии открытия ярмарки и "Дня России", презентациях проектов в сфере туризма России и Китая, инвестиционных проектов провинции Хэйлунцзян, Российско-Китайской выставки сельхозтехники в г. Цзямусы (КНР) и в ряде других мероприятий ярмарки.

Несколько успешных встреч и переговоров с представителями деловых кругов Китая, Гонконга и Тайваня прошли непосредственно на экспозиции Амурской области. Большой интерес у зарубежных компаний вызвали такие направления сотрудничества, как сельское хозяйство, создание сборочного производства энергосберегающей осветительной продукции, поставки современных строительных материалов и др. В настоящее время ведется изучение поступивших предложений.