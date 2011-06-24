Зубков: Россия готова вернуться к созданию зернового пула

Правительство РФ в связи с отменой с 1 июля запрета на экспорт зерна готово вернуться к рассмотрению идеи о создании Причерноморского зернового пула с двумя другими крупнейшими экспортерами зерна в СНГ - Украиной и Казахстаном. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил первый вице-премьер РФ Виктор Зубков, курирующий АПК.

«Если такие предложения поступят от наших коллег, от Украины и Казахстана, мы их рассмотрим, конечно, обязательно», — сказал Зубков журналистам.

О планах по созданию единого зернового пула было заявлено в начале июня 2009 года на экономическом форуме в Петербурге.

Кроме того, как заявил Зубков, Россия может ввести экспортные пошлины на зерно, если цена на пшеницу третьего и четвертого класса поднимется еще примерно на тысячу рублей.

«Мы уже говорили об этом, никакого большого секрета нет — если цена вдруг будет 6,5 тысячи рублей за тонну пшеницы 3, 4 классов, то возможно», — сказал Зубков.

При этом первый вице-премьер отметил, что в настоящее время цена значительно ниже - примерно на одну тысячу рублей. «Пока вводить экспортную пошлину нет никакой необходимости», — заявил он на пятом съезде Российского аграрного движения, где единогласно был избран председателем.

Временно ввести «плавающие» экпортные пошлины на зерно в начале месяца предлагал председатель Банка России Сергей Игнатьев. Эта мера, по его мнению, должна смягчить последствия отмены эмбарго.

Он отметил, что рассматривает отмену запрета, как единственный значимый фактор риска роста инфляции. В то же время, по словам главы ЦБ, сохранение запрета на экспорт зерна может привести к падению внутренних цен.

В конце мая текущего года премьер-министр России Владимир Путин согласился с предложением об отмене запрета на экспорт зерновых с 1 июля 2011 года.

Путин также попросил Зубкова следить за ростом цен на зерно на внутреннем рынке. По данным аналитиков, мировые цены на пшеницу за год выросли на 91%. Россия своим запретом на вывоз зерна внесла весомый вклад в это повышение.

«У нас есть достаточно эффективный механизм, чтобы противодействовать такому возможному фактору. Дело в том, что мы уже имеем на сегодняшний день более 6 млн тонн зерна интервенционного фонда и в случае, если действительно будут какие-то вопросы, связанные с ростом цен, мы применим меры таможенно-тарифного регулирования», — пообещал Зубков.

Запрет на экспорт зерна был введен в августе 2010 года в связи с плохим урожаем, вызванным засухой.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) до 2020 года цены на зерно вырастут на 20%.