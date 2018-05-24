Дальневосточники устроят в Питере прорыв

Около 10 соглашений подпишет Приморье на ПМЭФ–2018

Глава Приморского края Андрей Тарасенко примет участие в Петербургском международном экономическом форуме – 2018, который пройдет в культурной столице России 24-26 мая, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края, планируется, что на площадке ПМЭФ будет подписано около 10 соглашений. В их числе – о внедрении инноваций в дорожной и коммунальной сферах, выпуске гражданской продукции, реализации концепции «Цифровой город», развитии биржевых торгов лесоматериалами и другие.

Кроме того, Андрей Тарасенко проведет переговоры с представителями российских и иностранных компаний, руководством банков. Глава Приморского края примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, на котором выступит Президент России Владимир Путин, а также в тематических сессиях.

Отметим, что частью деловой программы ПМЭФ станет дальневосточная повестка. По итогам 2017 года Дальний Восток стал лидером среди федеральных округов по темпам роста объемов частных инвестиций в экономику региона – рост составил 17,1% при среднероссийском показателе в 4,4%. Улучшение инвестклимата и перспективы привлечения новых инвесторов в регион обсудят на панельной сессии «Дальневосточный прорыв. Как стать лидером роста частных инвестиций».

Отдельная часть программы форума будет посвящена вопросам развития и продвижения инвестиционно привлекательного имиджа Дальнего Востока.

Дальнейшее обсуждение перспектив опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и интеграции региона в экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона продолжат в рамках четвертого Восточного экономического форума, который состоится 11–‪13 сентября во Владивостоке.