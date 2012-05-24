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Депутат Амурской области предложил переназначить действующего главу Олега Кожемяко

24 Мая 2012, 23:09 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая, ZRPRESS. Депутат Законодательного собрания Анатолий Белоногов предложил коллегам отказаться от рассмотрения вопроса о выборах губернатора. Анатолий Николаевич считает, что можно обратиться к Президенту РФ с просьбой переназначить действующего главу региона Олега Кожемяко.

Свое предложение член фракции КПРФ внес после отчета главы Приамурья о результатах деятельности правительства Амурской области. К слову, предложение вызвало бурную реакцию народных избранников. После речи Белоногова многие аплодировали.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА «Порт Амур», Анатолий Белоногов подчеркнул, что это вовсе не шутка: «Это серьезнейшее предложение. Зачем тратить деньги области на проведение выборов? Предполагается потратить, если не ошибаюсь, 40 миллионов рублей. Вот если бы федерация дала денег на проведение выборной компании, это другое дело».

По словам Белоногова, альтернативных кандидатур на пост главы региона он не видит.

- Никто из тех, кто мог бы пойти на выборы, участие в них принимать не собирается, — сказал Анатолий Николаевич. — Альтернатив все равно нет. Тем более, по словам Белоногова, новый человек, придя к власти, может лишь навредить области. «Мы вот сейчас напринимали законов, пока он в этом разберется...»

Portamur.ru. 

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