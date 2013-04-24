www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
АТР
Распечатать

Строительство Транскорейского газопровода отодвинуто на второй план

24 Апреля 2013, 12:00 | Дальний Восток

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев считает, что Россия не должна отказываться от проекта строительства Транскорейского газопровода.

В интервью журналистам полпред отметил, что предварительные договоренности были достигнуты между Россией, предыдущим руководством КНДР и Республикой Корея, однако нынешняя нестабильная ситуация на Корейском полуострове отодвинула идею строительства газопровода из России через КНДР в Южную Корею на второй план.

«Держать в напряжении мир - это не правильно. Думаю, что нужно садиться за стол переговоров и быть услышанным. Мы разговаривали ранее с руководством Северной Кореи о строительстве Транскорейского газопровода, чтобы газ пошел из России в Южную Корею через территорию КНДР. Это было бы выгодно и Южной, и Северной Кореям. Ким Чен Ир был согласен на реализацию этого проекта и обещал предоставить территорию Северной Кореи при условии оплаты аренды для строительства газопровода, чтобы отношения «продавец – покупатель» складывались напрямую между Россией и Республикой Корея. Я был участником этих переговоров, могу подтвердить. Нужно возвращаться на исходные позиции и искать пути лучшего развития отношений между соседними странами», - заявил Ишаев.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в ДФО
Теги: Корея  строительство  газ  международное сотрудничество  КНДР  газопровод 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • ЕдРосы15:38, 24.04.2013#

    К чему этот геморой ? КНДР вам не Украина.

  • Псевдоним15:42, 24.04.2013#

    Как это отразится на благосостоянии дальневосточников?

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru