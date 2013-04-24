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Строительство Транскорейского газопровода отодвинуто на второй план
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев считает, что Россия не должна отказываться от проекта строительства Транскорейского газопровода.
В интервью журналистам полпред отметил, что предварительные договоренности были достигнуты между Россией, предыдущим руководством КНДР и Республикой Корея, однако нынешняя нестабильная ситуация на Корейском полуострове отодвинула идею строительства газопровода из России через КНДР в Южную Корею на второй план.
«Держать в напряжении мир - это не правильно. Думаю, что нужно садиться за стол переговоров и быть услышанным. Мы разговаривали ранее с руководством Северной Кореи о строительстве Транскорейского газопровода, чтобы газ пошел из России в Южную Корею через территорию КНДР. Это было бы выгодно и Южной, и Северной Кореям. Ким Чен Ир был согласен на реализацию этого проекта и обещал предоставить территорию Северной Кореи при условии оплаты аренды для строительства газопровода, чтобы отношения «продавец – покупатель» складывались напрямую между Россией и Республикой Корея. Я был участником этих переговоров, могу подтвердить. Нужно возвращаться на исходные позиции и искать пути лучшего развития отношений между соседними странами», - заявил Ишаев.
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