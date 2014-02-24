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Минвостокразвития планирует создать две территории опережающего развития на Сахалине

24 Февраля 2014, 18:27 | Дальний Восток
В Сахалинской области «майские» Указы Президента РФ реализуются корректно, процент их исполнения несколько выше, чем в среднем по Дальневосточному округу. Об этом заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО сообщил журналистам по итогам проведения совещания по социально-экономическому развитию островного региона и реализации Курильской программы.
 
Как отметил Юрий Трутнев, Президент РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию определил развитие Дальнего Востока как национальный приоритет. В этой связи в настоящее время ведется большая работа, связанная с формированием институтов развития этой территории, совершенствованием законодательной базы и документации.
 
По словам губернатора Александра Хорошавина, тем самым федеральные власти дают четкий сигнал в плане определения жизненной и профессиональной стратегии сахалинцев и курильчан, сообщает официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области. 
 
- Эти аспекты играют самую серьезную роль в формировании настроений островитян, непосредственным образом влияют на их желание связать свою дальнейшую судьбу с Сахалинской областью, жить и работать здесь, создавать семьи. Все это имеет важнейшее значение с точки зрения улучшения демографической ситуации на островах – главной составляющей нашей работы, - сказал губернатор.
Положительным моментом для островного региона может стать и создание здесь территорий опережающего развития. Как отметил Юрий Трутнев, в настоящее время ведется предметная работа по определению таких зон в масштабах всего Дальнего Востока.
 
- По мнению специалистов Минвостокразвития, на Сахалине могут быть созданы две территории опережающего развития – в южной и западной его частях. Это достаточно хороший вывод, у нас не такое большое количество подобных зон будет создаваться на Дальнем Востоке, особенно на первом этапе. Так что с перспективами развития территорий роста на Сахалине все неплохо, - сказал Юрий Трутнев.
 
Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО назвал ряд задач, над решением которых необходимо сосредоточиться региональным властям в ближайшее время. Он отметил, что Сахалинская область в масштабах страны является центром добычи углеводородов, лидером на Дальнем Востоке по объему валового регионального продукта на одного жителя. Это дает возможности для диверсификации экономики, инвестиций в новые проекты. Как считает Юрий Трутнев, в регионе необходимо активнее возрождать лесопромышленный комплекс, увеличивать отдачу от рыбопромышленного комплекса, развивать сферу малого предпринимательства – для этого, по его мнению, условия ведения бизнеса должны стать более прозрачными, требуется сократить сроки на получение разрешений на строительство объектов и на оформление земельных участков. 
 
Что касается «майских» указов Президента РФ, то, по словам Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО в Сахалинской области они реализуются корректно, процент их исполнения несколько выше, чем в среднем по Дальневосточному округу.
 
- Здесь лучше бюджетная ситуация по сравнению с другими дальневосточными регионами. Вместе с тем, необходимо обратить внимание на повышение качества услуг в сферах здравоохранения и образования, - сказал Юрий Трутнев.
 
 
 
Автор:
Теги: инвестиции  Сахалинская область 



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Комментарии

  • Антон07:23, 03.03.2014#

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