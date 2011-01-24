В ДФО по поручению Президента РФ проводится проверка эффективности использования финансов в сфере ЖКХ

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев распорядился провести проверку эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие этой сферы.

До 25 февраля контрольная комиссия будет работать в Хабаровском крае, Амурской и Магаданской областях. В проверке будут участвовать сотрудники аппарата полпреда и специалисты ряда территориальных органов федеральных ведомств.

Они проведут анализ исполнения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Комиссия оценит техническое состояние систем коммунальной инфраструктуры в трех субъектах федерации Дальнего Востока. Будет проведен анализ эффективности использования средств, предусмотренных в бюджетах разных уровней в виде надбавок к тарифам, тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры.

Полпред поручил также изучить динамику роста тарифов за коммунальные услуги в течение последних пяти лет, вопросы энергоэффективности, защиты прав потребителей и работы по сбору и обезвреживанию твердых бытовых отходов.

Как сообщает аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, проверка проводится на основании соответствующего поручения Дмитрия МЕДВЕДЕВА.