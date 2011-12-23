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Владимир Путин за четыре года заработал 18 млн рублей и автомобильный прицеп

23 Декабря 2011, 18:49 | Дальний Восток

ЦИК опубликовал данные о доходах и имуществе кандидата в президенты Владимира Путина и его жены Людмилы Путиной. Согласно отчету, за последние 4 года Путин заработал 17 млн 743 тыс. 755 рублей. Источниками доходов названы зарплата, доход по вкладам в банках, военная пенсия, а также доход по акциям. Его жена получила доход по вкладам в банках в размере 146 тыс. 783 рублей.

22 декабря - дата первой официальной публикации данных о доходах Путина. Они были обнародованы в «Российской газете» вместе с постановлением ЦИК о регистрации «Владимира Владимировича Путина, 1952 года рождения, Председателя Правительства Российской Федерации, проживающего в городе Москве, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия», кандидатом на должность Президента Российской Федерации 20 декабря 2011 года в 10 часов 48 минут».

Постановление было также опубликовано в «Парламентской газете» и журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Согласно документу, у Владимира Путина 10 банковских счетов, на которых находится 5 млн 722 тыс. 551,7 рублей. У Людмилы Путиной 4 счета, на них лежат 8 млн 352 тыс. 108,1 рублей.

Помимо доходов от средств в банках Путин получает зарплату, размер которой в документе не указывается, военную пенсию и доход по акциям - премьер владеет 230 акциями ОАО «Банк Санкт-Петербург».

Людмила Путина не получает зарплаты, и единственным ее доходом являются проценты от вкладов в банках. За 4 года они принесли ей 146 тыс. 783 рубля.

В собственности нынешнего премьера имеется земельный участок площадью 1500 кв. м в Московской области, квартира площадью 77,7 кв. м в Санкт-Петербурге, гараж в Санкт-Петербурге, а также квартира площадью 153,7 кв. метров в Москве и еще один гараж в Петербурге, предоставленные в бессрочное пользование по распоряжению правительства Москвы. Жена Путина не имеет в собственности никакой недвижимости.

Также в распоряжении главы правительства есть два старых отечественных автомобиля (ГАЗ М21 1960 года, ГАЗ М21З 1965 года), один относительно новый, тоже отечественный («Лада» 21214 2009 года), и автомобильный прицеп.

Путин, выдвинутый в президенты от партии «Единая Россия», был первым официально зарегистрированным Центральной избирательной комиссией кандидатом. За регистрацию Путина проголосовали все 14 присутствовавших на заседании ЦИК членов комиссии.

Выборы президента России состоятся 4 марта 2012 года.

Источник: newizv.ru

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