На Днях Дальнего Востока можно выбрать профессию, найти работу и получить "дальневосточный гектар"

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке приглашает жителей и гостей столицы принять участие в мероприятиях Дней Дальнего Востока в Москве, которые впервые пройдут с 8 по 16 декабря 2017 года.

В рамках мероприятий на площадке Экспоцентра с 14 по 16 декабря агентство организует Ярмарку вакансий предприятий Дальнего Востока, выставочную зону «Дальневосточный гектар», а также проведет профориентационные и карьерные консультации для школьников старших классов и студентов.

Валентин ТИМАКОВ, генеральный директор АРЧК ДВ, прокомментировал: «Впервые подобное мероприятие пройдет в Москве. Мы видим живой интерес со стороны работодателей Дальнего Востока, которые планируют представить свои вакансии, рассказать студентам профильных вузов и колледжей столицы о том, как можно строить карьеру на Дальнем Востоке. Студенты и школьники смогут пройти профориентационные тесты, на основании которых профессиональные тренеры дадут рекомендации по выбору будущей профессии. Более того, непосредственно на месте студенты и школьники смогут попробовать себя в совершенно разных качествах – от дизайнера до сварщика. 20 интерактивных тренажеров для профессиональных проб по ключевым компетенциям, востребованным на рынке труда, будут размещены на площадке».

Программа «Дальневосточный гектар» станет одним из основных центров выставочной экспозиции. Специалисты девяти субъектов Дальневосточного федерального округа представят свои регионы, расскажут о преимуществах ведения того или иного бизнеса, помогут определиться с выбором участка. Подать заявление на получение земельного участка можно будет непосредственно на стендах регионов.

Агентство, со своей стороны, предложит всем посетителям принять участие в интерактивной игре «Создай свое дело на «дальневосточном гектаре». Здесь можно будет составить предварительную смету по созданию своего бизнеса, увидеть непосредственно в ходе составления плана, какие меры поддержки доступны, а также какой будет срок окупаемости и прибыль. В завершение можно будет сделать селфи на своем гектаре.

Напомним, мероприятия Дней Дальнего Востока в Москве пройдут с 8 по 16 декабря на разных площадках города. Выставочная экспозиция в Экспоцентре, Павильон 8, будет работать с 14 по 16 декабря включительно, начиная с 10:00 до 19:00. Вход свободный. Предварительную регистрацию можно пройти на сайте http://ddv.moscow/.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ сказал: «Мы проводим Дни Дальнего Востока, чтобы показать целевые вещи, которые нужны аудитории столицы нашей родины. Поэтому выбрали те темы, которые на наш взгляд полезны. Прежде всего, это Ярмарка вакансий. Мы строим более 900 предприятий. Для работы на них нужны будут люди со всей страны. Второе направление, которое мы считаем важным, - это один гектар. Как вы знаете, землю может получить любой житель Российской Федерации. Но подавляющее большинство жителей Москвы об этом ничего не знают. Наконец, мы хотим показать инвесторам конкурентные преимущества региона, который является центром Азиатско-Тихоокеанского региона. Наша цель - донести информацию о том, что работать на Дальнем Востоке - выгодно и эффективно».

Евгений СИДОРОВ.