Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Днях Дальнего Востока можно выбрать профессию, найти работу и получить "дальневосточный гектар"
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке приглашает жителей и гостей столицы принять участие в мероприятиях Дней Дальнего Востока в Москве, которые впервые пройдут с 8 по 16 декабря 2017 года.
В рамках мероприятий на площадке Экспоцентра с 14 по 16 декабря агентство организует Ярмарку вакансий предприятий Дальнего Востока, выставочную зону «Дальневосточный гектар», а также проведет профориентационные и карьерные консультации для школьников старших классов и студентов.
Валентин ТИМАКОВ, генеральный директор АРЧК ДВ, прокомментировал: «Впервые подобное мероприятие пройдет в Москве. Мы видим живой интерес со стороны работодателей Дальнего Востока, которые планируют представить свои вакансии, рассказать студентам профильных вузов и колледжей столицы о том, как можно строить карьеру на Дальнем Востоке. Студенты и школьники смогут пройти профориентационные тесты, на основании которых профессиональные тренеры дадут рекомендации по выбору будущей профессии. Более того, непосредственно на месте студенты и школьники смогут попробовать себя в совершенно разных качествах – от дизайнера до сварщика. 20 интерактивных тренажеров для профессиональных проб по ключевым компетенциям, востребованным на рынке труда, будут размещены на площадке».
Программа «Дальневосточный гектар» станет одним из основных центров выставочной экспозиции. Специалисты девяти субъектов Дальневосточного федерального округа представят свои регионы, расскажут о преимуществах ведения того или иного бизнеса, помогут определиться с выбором участка. Подать заявление на получение земельного участка можно будет непосредственно на стендах регионов.
Агентство, со своей стороны, предложит всем посетителям принять участие в интерактивной игре «Создай свое дело на «дальневосточном гектаре». Здесь можно будет составить предварительную смету по созданию своего бизнеса, увидеть непосредственно в ходе составления плана, какие меры поддержки доступны, а также какой будет срок окупаемости и прибыль. В завершение можно будет сделать селфи на своем гектаре.
Напомним, мероприятия Дней Дальнего Востока в Москве пройдут с 8 по 16 декабря на разных площадках города. Выставочная экспозиция в Экспоцентре, Павильон 8, будет работать с 14 по 16 декабря включительно, начиная с 10:00 до 19:00. Вход свободный. Предварительную регистрацию можно пройти на сайте http://ddv.moscow/.
Ранее вице-премьер - полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ сказал: «Мы проводим Дни Дальнего Востока, чтобы показать целевые вещи, которые нужны аудитории столицы нашей родины. Поэтому выбрали те темы, которые на наш взгляд полезны. Прежде всего, это Ярмарка вакансий. Мы строим более 900 предприятий. Для работы на них нужны будут люди со всей страны. Второе направление, которое мы считаем важным, - это один гектар. Как вы знаете, землю может получить любой житель Российской Федерации. Но подавляющее большинство жителей Москвы об этом ничего не знают. Наконец, мы хотим показать инвесторам конкурентные преимущества региона, который является центром Азиатско-Тихоокеанского региона. Наша цель - донести информацию о том, что работать на Дальнем Востоке - выгодно и эффективно».
Евгений СИДОРОВ.
Новости тематики
- На Днях Дальнего Востока можно выбрать профессию, найти работу и получить "дальневосточный гектар"
- Путин прошелся по инвестпроектам на Дальнем Востоке
- Остров приморца Кожемяко
- Олег КОЖЕМЯКО, губернатор Сахалинской области: Молодежь обгоняет меня, но я не сдаюсь...
- На Дальнем Востоке готовятся к реализации более 600 проектов на 2 трлн рублей
- Эксперты обсудили результаты двухлетней работы Свободного порта Владивосток
- Правовым регулированием вопросов охраны вечной мерзлоты займется парламент Якутии
- Дальний Восток вновь становится военным форпостом России
- В Ил Тумэне обсудили проблемы и перспективы гранильной и ювелирной отраслей Якутии
- Дальнему Востоку обещают небо в алмазах
Новости раздела
- На Днях Дальнего Востока можно выбрать профессию, найти работу и получить "дальневосточный гектар"
- Украина замахнулась новыми беспилотниками на Дальний Восток
- Александр ЖИРКОВ, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Высокие экологические стандарты - главная составляющая в принятии решений о реализации промышленных проектов в Якутии
- Во Владивостоке Путин озвучил решение построить еще один мост
- Путин: Мы планируем мост построить на Сахалин, выйти потом, соединить Сахалин и Хоккайдо
- Путин прошелся по инвестпроектам на Дальнем Востоке
- Остров приморца Кожемяко
- Олег КОЖЕМЯКО, губернатор Сахалинской области: Молодежь обгоняет меня, но я не сдаюсь...
- На Дальнем Востоке готовятся к реализации более 600 проектов на 2 трлн рублей
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморье все-таки потеряло одну из крупнейших компаний региона
- Самая опасная новая ловушка ГИБДД
- В России придумали новый неожиданный налог
- В Приморье громкие проекты громко лопаются
- Бывший глава Владивостока не теряет надежды вернуть утраченное влияние
- "Луч-Энергия" проиграл в Санкт-Петербурге, ведя в счете 2:0
- Какие мегамосты еще ждать Дальнему Востоку
- В Хабаровске стартует традиционный конкурс ледовых скульптур "Амурский хрусталь"
- Логистический комплекс резидента ТОР закроет потребности Приамурья в хранении агрохимикатов
- Самый холодный субъект Северного полушария - Республика Саха (Якутия) дает старт российской зиме