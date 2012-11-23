Определены желаемые проекты Дальнего Востока

В Приморском крае – это создание специализированных перегрузочных комплексов, а также строительство припортового контейнерного терминала и логистического центра на 1,2 млн контейнеров в год в районе порта Восточный. Кроме того, один из проектов предусматривает строительство автодороги Владивосток – Находка – п. Восточный.