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В России создается «электронный парламент»

23 Октября 2011, 22:53 | Дальний Восток

В Государственной Думе под председательством зампреда ГД РФ Валерия Язева состоялось всероссийское совещание по вопросам формирования электронного парламента в России.

Валерий Язев отметил, что именно на состоявшемся заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации был одобрен проект Концепции формирования электронного парламента до 2015 года.

«Наше совещание фактически открывает новый этап работы, заключающийся в выработке предложений, направленных на совершенствование Концепции и плана мероприятий по ее реализации», - отметил парламентарий.

Он напомнил, что с 2003 года ведется работа по созданию Единой государственной автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности Федерального Собрания РФ и органов законодательной власти субъектов РФ (ГАС "Законотворчество"). Первоначальной основой стала разработанная силами Аппарата Госдумы Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности и объединенная компьютерная сеть субъектов права законодательной инициативы с центром управления сетью в Госдуме. В настоящее время к сети, кроме палат Федерального Собрания РФ, имеют доступ законодательные органы всех регионов, Конституционный и Верховный суды России.

«Система даст гражданам и организациям гражданского общества возможность иметь полную и достоверную информацию, которая необходима для реализации их законотворческого потенциала, для участия в разработке законов и общественном контроле за законодательной деятельностью», - подчеркнул Валерий Язев.

Он пояснил, что уже изначально предусмотрено использовать все существующие и создаваемые каналы для доведения до граждан информации и предоставления им возможности вносить предложения по законопроектам.

В ходе дальнейшего развития ГАС «Законотворчество», сообщил Валерий Язев, предусмотрено перейти от трансляций заседаний Государственной Думы в объединенной компьютерной сети к обеспечению двухсторонних трансляций не только пленарных заседаний палат Федерального Собрания и органов законодательной власти субъектов РФ, но и парламентских слушаний в режиме реального времени, что значительно расширит круг участников публичного обсуждения проблем законодательного регулирования общественных отношений.

«Создание электронного парламента позволит сформировать единое информационно-технологическое пространство законодательной деятельности на федеральном и региональном уровнях, а также нормотворческой деятельности на местном уровне, обеспечивающее повышение ее эффективности», - отметил вице-спикер.

Автор: По материалам информагентств
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