ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 23 августа, ZRPRESS. Губернатор Владимир Илюхин отправил в отставку Правительство Камчатского края. О своем решении глава региона объявил во время встречи с заместителями Председателя Правительства края 23 августа.

«Сегодня мною подписано распоряжение об отставке правительства. Все 22 члена правительства будут временно исполнять обязанности до новых назначений», - заявил Владимир Илюхин. Он отметил, что за последнее время на Камчатке произошло несколько инцидентов, которые дискредитируют органы власти субъекта. «Недопустимо, чтобы чиновник любого уровня становился фигурантом криминальной сводки», - отметил губернатор. По его словам, новый состав правительства края будет сформирован в течение месяца.

«За это время мы проведем проверки по каждому чиновнику в правоохранительных органах. В соответствии с этим мы будем принимать дальнейшие решения. Кроме того, будет дана оценка работы каждого руководителя. Те, кто оправдал доверие, кто показал высокую эффективность, будут вновь назначены на свои посты», - сказал Владимир Илюхин, при этом, не исключив, что смена состава будет существенной.

По словам Губернатора Камчатского края ряд кадровых перемен коснутся также министерств и агентств. В частности, с поста министра спорта уволен Виктор Кравченко. «Людям, которые запятнали свою репутацию, не место в органах власти», - заявил губернатор.

«Отставка правительства – это не «чистка рядов», это своего рода, проверка, переаттестация. Хочу, чтобы каждый, кто будет претендовать на должность госслужащего, понимал свою меру ответственности. Надеюсь, что в результате ряд чиновников смогут сохранить свой пост и продолжат работу, ведь они высококлассные специалисты с большим опытом. Но еще раз повторю, - те, кто запятнал свою репутацию, кто не оправдал доверия – будут уволены», - сказал губернатор.

Добавим, что в состав Правительства Камчатского края входят два вице-губернатора, восемь заместителей председателя правительства, девять министров и три руководителя агентств.

Официальный сайт Правительства Камчатского края