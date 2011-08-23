Субъекты РФ смогут избирать сенаторов из числа депутатов Госдумы

В Госдуму внесен законопроект, предоставляющий право парламентам и высшим должностным лицам субъектов РФ избирать или назначать своих представителей в Совете Федерации из числа депутатов Государственной Думы.

Управление Госдумы по связям с общественностью сообщает, что сейчас членом Совета Федерации может стать действующий депутат регионального парламента или муниципального образования.

В случае принятия законопроекта, новый порядок формирования Совета Федерации будет распространяться на депутатов Государственной Думы действующего созыва.