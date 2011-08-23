Результаты подсчета голосов на выборах сможем посмотреть в режиме реального времени

Член ЦИК РФ Валерий Крюков сообщил, что результаты подсчета голосов на выборах в Госдуму 4 декабря можно будет отследить в режиме он-лайн. Система "Счетчик" будет в Интернете с 21:00 ч. 4 декабря до 08:00 ч. 5 декабря по московскому времени. «Мы войдем в каждую семью с Интернетом, а у нас, по данным Минсвязи, 40 млн таких семей», - сказал он.

Член ЦИК уточнил, что, например, в США показывают карту с результатом голосования по штатам. "Я не знаю большего уровня гласности", - отметил Крюков, добавив, что "мы не знаем ни одного государства, которое могло бы показать в режиме он-лайн результаты голосования, особенно абсолютные цифры".