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20 лет спустя ГКЧП
Ровно 20 лет назад около Белого дома в Москве решалась судьба страны. Государственный комитет по чрезвычайному положению, консервативно настроенные заговорщики из правительства 18 августа, за два дня до подписания «Договора о Союзе Суверенных Государств» попытались отстранить президента СССР Михаила ГОРБАЧЕВА от занимаемого им поста. Элита страны оказалась по разные стороны баррикад. РБК отследил, как сложилась судьба заговорщиков после провала ГКЧП.
Политические карьеры путчистов были разрушены. После поражения они все были привлечены к уголовной ответственности по обвинению в измене Родине и побывали в тюрьме. Однако спустя несколько лет покинули не столь отдаленные места по амнистии.
Глава ГКЧП - вице-президент СССР Геннадий ЯНАЕВ вышел из «Матросской тишины» в 1994 г. и окунулся в социальную работу. Он работал консультантом комитета ветеранов и инвалидов государственной службы, был руководителем Фонда помощи детям-инвалидам. Также нес разумное, вечное молодому поколению с поста заведующего кафедрой отечественной истории и международных отношений Российской международной академии туризма. Однако его друзья признавали, что после освобождения из тюрьмы Г. Янаев ушел в себя и поддерживал отношения лишь с несколькими близкими людьми, так и не простив себе, что не спас СССР. В 2010 г. он скончался от рака легких.
Роковым стало участие в путче для министра внутренних дел СССР Бориса ПУГО. Когда к нему домой пришли, чтобы арестовать за участие в антиконституционном заговоре, он застрелил супругу и покончил с собой.
Последний глава КГБ Владимир КРЮЧКОВ в 1992г. выступил с обращением к Борису ЕЛЬЦИНУ, обвинив его в перекладывании вины за развал СССР на членов ГКЧП. Жизнь после путча он посвятил работе в ветеранских организациях сотрудников спецслужб и написанию мемуаров. Из-под его пера вышло четыре книги: «Личное дело», «На краю пропасти», «Личность и власть» и «Без срока давности». В 2007 г. разведчик умер после продолжительной болезни.
Министр обороны СССР маршал Дмитрий ЯЗОВ нес ответственность за ввод в столицу военной техники, которая для многих москвичей наряду с балетом по ТВ осталась главным впечатлением августа 1991 г. После отставки и последовавшей за ней отсидки Д.Язов занял должность главного военного советника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России, а потом главного советника-консультанта начальника Академии Генерального штаба. Сейчас Д.Язов - пенсионер, однако продолжает руководить несколькими общественными организациями.
Председатель Крестьянского союза СССР Василий СТАРОДУБЦЕВ, единственный из гэкачепистов, занимал крупный государственный пост после путча. В июне 1992 г. его освободили из-под стражи по состоянию здоровья, после чего он вернулся к руководству Крестьянским союзом. В 1993 г. избирается в Совет Федерации, а в 1997 г. В.Стародубцева стал губернатором Тульской области, которую он возглавлял на протяжении восьми лет. В данный момент продолжает политическую деятельность: входит во фракцию КПРФ в Госдуме.
Глава союзного правительства и автор печально знаменитой денежной реформы Валентин ПАВЛОВ после амнистии занимался банковской деятельностью. В 1994-1995 гг. возглавлял Часпромбанк, в 1996-1997 гг. был советником руководства Промстройбанка. Работал в ряде экономических институтов, был заместителем председателя Вольного экономического общества. В 2003 г. скончался.
Президент Ассоциации государственных предприятий и объединений промышленности, строительства, транспорта и связи СССР Александр ТИЗЯКОВ после амнистии занимался бизнесом. По данным СМИ, он являлся соучредителем АОЗТ «Антал» и страховой компании «Северная казна», ООО «Видикон» и компании «Фиделити». Входит в региональное отделение КПРФ.
Заместитель председателя Совета обороны при президенте СССР Олег БАКЛАНОВ в настоящее время является председателем совета директоров ракетно-космической корпорации «Рособщемаш».
Большинство участников путча остались на политической сцене, хотя и перешли на эпизодические роли. Так, председатель Верховного совета СССР Анатолий ЛУКЬЯНОВ и главнокомандующий Сухопутными войсками, заместитель министра обороны СССР Валентин ВАРЕННКИКОВ неоднократно избирались депутатами Госдумы. В.Варенников, успевший поработать в ветеранских организациях, организовать празднование 60-летия победы в ВОВ и поучаствовать в успехах и неудачах партии «Родина», в 2009 г. скончался.
А. Лукьянов сейчас преподает на юрфаке МГУ и продолжает писать стихи под псевдонимом Анатолий Осенев, а В.Стародубцев с 2007 г. представляет в Госдуме партию КПРФ. Несколько лет назад он запрашивал официальную реабилитацию для путчистов, мотивируя это тем, что они хотели всего-навсего «защитить Россию от Горбачева, Ельцина и их сообщников».
За прошедшие с тех пор 20 лет большинство россиян успело основательно позабыть имена членов Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР. Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, 68-72% наших соотечественников уже не помнят никого из ГКЧП (или не хотят помнить).
По-прежнему жив и здравствует последний президент СССР Михаил Горбачев, который так и не простил заговорщиков. «Я думал, нужно быть идиотом, чтобы в такой момент пойти ва-банк, ведь сметет их самих. Но, к сожалению, это и правда были идиоты. А мы - полуидиоты, в том числе и я. За все эти годы я был измотан, устал до предела. Но мне не нужно было уезжать в отпуск. Это было ошибкой», - рассказал он недавно в интервью журналистам.
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