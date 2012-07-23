Россия и КНДР станут сотрудничать в области борьбы с браконьерством

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 22 июля, ZRPRESS. Подписан закон о ратификации соглашения между Россией и Северной Кореей о сотрудничестве в области предупреждения незаконного промысла живых морских ресурсов.

Как сообщает пресс-служба Кремля, соглашением предусматривается подтверждение законности добычи живых морских ресурсов в определенных морских районах специальным письменным удостоверением – сертификатом.

Согласно документу, указанный сертификат выдается компетентными органами экспортерам для вывоза ими объектов живых морских ресурсов с территорий РФ и Корейской Народно-Демократической Республики. Устанавливаются также другие меры, обеспечивающие сохранение и рациональное использование живых морских ресурсов. Соглашение действует в течение трех лет, по истечении которых автоматически продлевается на последующие трехлетние периоды.

«Золотой Рог».