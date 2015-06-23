На Сахалине уволили двух чиновников после критики Трутнева

В отставку отправлены первый зампред правительства Сахалинской области Сергей Шередекин и министр экономического развития региона Сергей Карпенко. Сахалинские чиновники уволены из-за неэффективной работы, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, ненадлежащий контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства стал причиной освобождения от занимаемой должности первого заместителя председателя правительства Сахалинской области Сергея Шередекина. За некачественное планирование социально-экономического развития, а также отсутствие какой-либо работы по созданию в регионе территорий опережающего развития от должности министра экономического развития освобожден Сергей Карпенко.

Накануне в ходе мероприятий с участием Юрия Трутнева, вице-премьера – полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, были резко раскритикованы состояние жилищно-коммунального хозяйства Южно-Сахалинска и результаты работы по дальнейшему развитию экономики области.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.