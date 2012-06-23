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Чем еще заняться Путину? Президенты РФ и Финляндии сыграли в хоккей

23 Июня 2012, 19:59 | Дальний Восток

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинисте после окончания переговоров вышли на лед в Ледовом дворце в курортном местечке Игора в Ленинградской области и сыграли в хоккей. Матч был между командами из РФ и Финляндии. Оба лидера играли за команду России.

Сначала президент Финляндии вышел на лед в белом свитере команды своей страны, однако потом переоделся в красную российскую форму.

За команду России также играли губернатор Московской области Сергей Шойгу (39 номер), министр финансов Антон Силуанов (23 номер), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (79 номер).

Путин был облачен в свитер с номером 11, президент Финляндии - свитер с номером 4, сообщает агентство "Р-Спорт".

При этом некоторые члены российской делегации играли за команду Финляндии.

Сначала команды двух стран провели раскатку на льду, затем выстроились друг напротив друга и поприветствовали соперников. После этого прозвучали гимны двух стран.

На розыгрыш шайбы к судье от команды России вышел Путин, ему удалось выиграть вбрасывание, однако первую атаку смогла организовать команда Финляндии. Это произошло уже на второй минуте матча. Игрок команды в белой форме нанес удар по воротам, однако вратарь смог отбить этот удар.

Как ожидается, после окончания матча президенты России и Финляндии продолжат переговоры.

"Мы договорились продолжить наше общение в неформальной обстановке, в том числе за ужином, на который я пригласил губернатора Петербурга, губернатора Ленинградской области, полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, министра транспорта РФ и министра финансов РФ", - сказал ранее на пресс-конференции после окончания встречи Путин журналистам.

"Так что мы будем по очень многим специальным направлениям иметь возможность сегодня поговорить поподробнее", - отметил президент.

В начале прошлого года Путин, занимавший должность премьера, пообещал научиться кататься на коньках, чтобы привлечь внимание к здоровому образу жизни и, как он выразился, своим примером показать, что нет ничего невозможного. До этого он вставал на коньки только в детстве.

Первые навыки Путин продемонстрировал в апреле прошлого года на тренировке с финалистами детского конкурса "Золотая шайба" в столичных "Лужниках". Потом он принял участие в тренировке вместе с легендами советского и российского хоккея в "Мегаспорте". А в первый день на посту президента Путин помог сборной Российской любительской хоккейной лиги обыграть команду легенд российского хоккея, забив шайбы в основное время матча и в серии буллитов, пишет РИА "Новости".

Автор: РИА "Новости"
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