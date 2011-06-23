Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
СФ разрешил увольнять находящихся на длительном больничном госслужащих
Совфед внес на заседании в среду поправки в статью 37 федерального закона "О государственной гражданской службе РФ", позволяющие увольнять находящегося более четырех месяцев на больничном госслужащего.
Как говорится в пояснительной записке к поправкам, в случае продолжительной болезни государственного гражданского служащего законодательно должна быть предусмотрена возможность для назначения на занимаемую им должность иного лица и, соответственно, принятия решения о расторжении служебного контракта по инициативе представителя нанимателя и в период его временной нетрудоспособности.
Таким образом, в законодательство вернулась норма трудового права, которая содержалась в Кодексе законов о труде РФ (прямом наследнике советского КЗоТ, утратившем силу около десяти лет назад). По этой норме сотрудников, которые не приходили на работу более четырех месяцев вследствие временной нетрудоспособности, нельзя было увольнять, только если у них был отпуск по беременности и родам и если законодательство не устанавливало более длительный срок сохранения работы при определенном заболевании.
За работниками, утратившими трудоспособность в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, место работы (должность) сохранялось, пока они не восстанавливали трудоспособность или получали свидетельство об инвалидности.
По действующему законодательству, гражданские госслужащие не могут быть сняты с должности и уволены по инициативе представителя нанимателя в период временной нетрудоспособности или отпуска.
Как отмечают инициаторы поправок, исполнение должностных обязанностей госслужащих связано с обеспечением государственных и общественных интересов, направлено на реализацию и защиту прав граждан и организаций и поэтому возложенные на них функции должны исполняться беспрерывно, сообщает РИА Новости.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом