СФ разрешил увольнять находящихся на длительном больничном госслужащих

Совфед внес на заседании в среду поправки в статью 37 федерального закона "О государственной гражданской службе РФ", позволяющие увольнять находящегося более четырех месяцев на больничном госслужащего.

Как говорится в пояснительной записке к поправкам, в случае продолжительной болезни государственного гражданского служащего законодательно должна быть предусмотрена возможность для назначения на занимаемую им должность иного лица и, соответственно, принятия решения о расторжении служебного контракта по инициативе представителя нанимателя и в период его временной нетрудоспособности.

Таким образом, в законодательство вернулась норма трудового права, которая содержалась в Кодексе законов о труде РФ (прямом наследнике советского КЗоТ, утратившем силу около десяти лет назад). По этой норме сотрудников, которые не приходили на работу более четырех месяцев вследствие временной нетрудоспособности, нельзя было увольнять, только если у них был отпуск по беременности и родам и если законодательство не устанавливало более длительный срок сохранения работы при определенном заболевании.

За работниками, утратившими трудоспособность в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, место работы (должность) сохранялось, пока они не восстанавливали трудоспособность или получали свидетельство об инвалидности.

По действующему законодательству, гражданские госслужащие не могут быть сняты с должности и уволены по инициативе представителя нанимателя в период временной нетрудоспособности или отпуска.

Как отмечают инициаторы поправок, исполнение должностных обязанностей госслужащих связано с обеспечением государственных и общественных интересов, направлено на реализацию и защиту прав граждан и организаций и поэтому возложенные на них функции должны исполняться беспрерывно, сообщает РИА Новости.