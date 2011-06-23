МПР против допуска иностранцев на шельф

Минприроды РФ выступает против выдачи иностранным компаниям лицензий на освоение шельфа РФ, но в то же время за либерализацию доступа к шельфу российских частных компаний, обладающих достаточными ресурсами, заявил журналистам в среду глава министерства Юрий Трутнев, пишет РИА Новости.

Право на разработку российского континентального шельфа имеют только компании с долей государственного участия более 50% и с опытом работы на шельфе не менее пяти лет. Фактически работать на шельфе могут только две государственные компании - "Газпром" и "Роснефть". Минприроды неоднократно предлагало либерализовать правила допуска на шельф. В феврале этого года министерство разработало поправки в законодательство, открывающие доступ на шельф третьей госкомпании - "Зарубежнефти".

"Я не за то, чтобы выдавать лицензии по работе на шельфе иностранным компаниям. Мне кажется по целому ряду соображений, что это не совсем правильно. Но выдавать российским компаниям, которые обладают достаточными ресурсами, я считаю, вполне допустимо. Мы движемся в сторону того, что частные компании должны уважаться не менее, чем государственные", - сказал Трутнев.

"Сегодня это наша позиция. Позиция Минэнерго - 180 градусов наоборот, поэтому вот как руководство страны решит, так и будет", - добавил глава Минприроды.