Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов

Минвостокразвития России совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке прорабатывают вопросы вовлечения максимального количества самозанятых жителей ДФО в законную добычу дикорастущих растений, сообщил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

«Почти все наши дальневосточники в той или иной степени занимаются сбором дикоросов либо для собственных нужд, либо для продажи, но по большей части это такой серый сегмент. Необходимо понять, как можно заинтересовать людей работать в этой сфере, зарабатывать, платить налоги, использовать этот ресурс для своего блага», - сказал Сергей Качаев.

По словам замминистра, на Дальнем Востоке создается несколько новых отраслей – нефте- и газохимия, развивается логистика, туристическая отрасль. «Но в тоже самое время мы видим по статистике, что значительная часть населения занята в сезонных отраслях, прежде всего это рыболовство и сборы дикорастущих растений. По сути, это традиционные отрасли для Дальнего Востока. В них заложен высокий потенциал для самозанятости граждан для того, чтобы они получали доход, жили хорошо, достойно на нашем Дальнем Востоке. В то же время отрасль добычи и переработки дикоросов на Дальнем Востоке находится в начальной стадии своего развития с технологической и маркетинговой точки зрения. Ресурс есть, как добывать, как и кому продавать - все требует отладки, чтобы это работало на благо наших жителей», – считает Сергей Качаев.

«По расчетам экспертов, сейчас сбором дикоросов на Дальнем Востоке занимаются около пяти тысяч граждан, при этом до 20 тысяч могут быть системно вовлечены в это занятие. В целом потенциал по самозанятости может доходить до 70 тысяч человек. Средний уровень заработной платы у самозанятых может достигать 80 тысяч рублей», - отметил в свою очередь глава АРЧК ДВ Валентин Тимаков.

По словам Сергея Качаева, важный вопрос, который интересует Минвостокразвития России, какая сбытовая инфраструктура необходима для развития этой отрасли, а также меры поддержки, которые нужны компаниям, в том числе фармацевтическим, которые занимаются закупкой дикоросов у населения.

«Нужно определить, что мешает в законодательной сфере для развития этой отрасли», - подчеркнул Качаев.

Напомним, по инициативе АРЧК ДВ и Минвостокразвития России прошел круглый стол на тему: «Обеспечение дополнительной занятости в сельской местности за счет повышения интенсивности и эффективности использования ресурсов дикоросов». Представители министерства совместно с экспертами обсудили перспективы развития этой отрасли в ДФО и на «дальневосточных гектарах», в том числе возможности построения технологических и экономических цепочек от заготовки дикоросов до переработки, получения конечного продукта и поставки партий стандартизированной продукции за рубеж.

Газета "Золотой Рог", Владивосток