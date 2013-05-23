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ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" примет участие в проекте строительства моста "Нижнеленинское-Тунцзян"
”Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона” (входит в Группу Внешэкономбанка) заключил соглашение о намерении с ГК ”Петропавловск-Черная Металлургия” о приобретении 100% долей в ООО “Рубикон” – проектной компании по реализации строительства российской части пограничного железнодорожного мостового перехода через реку Амур “Нижнеленинское-Тунцзян” на границе России и Китайской Народной Республики. В случае приобретения ООО “Рубикон”, Фонд станет управляющим и финансовым партнером Правительства Еврейской автономной области, на территории которой реализуется этот инфраструктурный проект.
Строительство моста осуществляется в рамках межправительственного соглашения, заключенного между РФ и КНР. Протяженность мостового перехода – 2,2 км, из них российская часть – 0,3 км. Пропускная способность составит от 5,2 млн тонн (I этап проекта) до 20,0 млн тонн (II этап проекта). В настоящее время ведется детальная проработка проекта с народным правительством провинции Хэйлунцзян, Управлением железных дорог г. Харбин и администрацией г. Тунцзян, сообщила DVKAPITAL.Ru пресс-служба ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона".
«Проект мостового перехода имеет важное стратегическое значение для социально-экономического развития региона», – говорит генеральный директор “Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона” Павел Грачев. Строительство мостового перехода позволит создать системный стимул для развития новых экспортно-ориентированных производств на всей территории ДФО, а также для формирования логистического и промышленного кластера в Еврейской автономной области.
Досье: ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» – институт развития, созданный в 2011 году. Фонд содействует комплексному развитию инвестиционной деятельности через поддержку инфраструктурных и промышленных проектов на территории Дальнего Востока и Байкальского региона. Уставный капитал Фонда составляет 15 млрд руб. Учредителем и единственным акционером Фонда выступает государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Генеральный директор ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» – Павел Грачев.
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