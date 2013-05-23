Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На строительстве моста на Сахалин будут задействованы кадры и мощности владивостокских мостов
Строительство мостового перехода на остров Сахалин с учетом модернизации Транссиба и БАМа принесет 15-20 млрд долларов в год дополнительных доходов за счет увеличения объемов транзитных перевозок, заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев.
«Транзит через Сахалин даст нам серьезный доход, а выход к незамерзающим портам острова – еще один путь интеграции России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», - отметил он.
Министр подчеркнул, что необходимо объединить транспортно-логистические центры Дальнего Востока с международными магистралями между АТР и Европой. Это в три раза сократит сроки доставки грузов в сравнении с морскими перевозками, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе ведомства.
«Если мы переориентируем экономику в сторону АТР, чем мы сейчас и занимаемся, то Дальний Восток обречен на развитие», - сказал Виктор Ишаев.
Кроме того, проект позволит использовать кадровый потенциал и строительные мощности, задействованные ранее при возведении мостовых переходов через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный в Приморье.
Железнодорожный мостовой переход планируется построить в самом узком месте Татарского пролива, разделяющем материк и остров Сахалин. Мост станет элементом будущей 580-километровой железной дороги, которая соединит село Селихино (Хабаровский край) и поселок Ныш (Сахалинская область).
Министр неоднократно подчеркивал, что морская железнодорожная паромная переправа Ванино – Холмск к настоящему времени себя изжила. Даже с учетом реконструкции деятельность паромной переправы по-прежнему будет нестабильной из-за погодных условий.
Новости тематики
- Путин: Мы планируем мост построить на Сахалин, выйти потом, соединить Сахалин и Хоккайдо
- Мэр Южно-Курильска поспешил заплатить
- Торги по строительству самой современной больницы на Дальнем Востоке назначены на февраль 2014 г.
- Зампред правительства Дмитрий Рогозин отправился на дальневосточную стройплощадку
- Сахалин превратят "в полуостров" за 450 миллиардов рублей
- Рогозин: Мы, я вам скажу по секрету, готовим масштабнейший проект на Дальнем Востоке рядом с китайской границей
- В Приморье Совет по привлечению инвестиций не может дать совета
- Строительство нового моста на Дальнем Востоке неизбежно
- ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" примет участие в проекте строительства моста "Нижнеленинское-Тунцзян"
- На строительстве моста на Сахалин будут задействованы кадры и мощности владивостокских мостов
Новости раздела
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- За 7 месяцев текущего года отмечен высокий рост доходов в бюджет Владивостока
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Айсен НИКОЛАЕВ, врио главы Республики Саха(Якутия): В запасе нет даже месяца
- Эксперты обсудили вопросы улучшения качества жизни на Дальнем Востоке
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
Комментарии
-
-
-
-
-
-
-
Псевдоним07:07, 26.05.2013#
Кому эта тема интересна наберите в Гугле или в Яндексе, "Стройка 506"
-
-
-
-
Псевдоним23:27, 23.05.2013#
Г-ну Ишаеву плохо! Ему очень плохо! Его любимую хабару с саммитом кинули, мостов таких нет, ДВФУ тоже в ненавистном ему Владике! Хоть тут насрать в душу Приморью! Этот мост на Сахалин нужен как гудок на бане!КАк работает РЖД все знают, его черепашьи скорости и жлобские тарифы, посему не особенно-то и гонят контейнера через Транссиб. Восточный, Владик и Зарубино не шибко то и перегружено контейнерами и грузами подлежащими перевалке, тем более через Транссиб!
-
-
-
-
-
Псевдоним12:18, 25.05.2013#
скажи мне Ишаев, зачем строить мост на остров, чтобы тащить по нему транзит из ЮВА через Сахалин, если есть порты на материке и поближе. . ??? найди более разумное обоснование, иначе возникают сомнения в твоей адекватности. . хотя как вариант для очередного распила проект неплохой - наподобие моста на Русский - бабла ввалили мильярды, удобства для проживающих никакого, проекта по развитию территории, кроме зданий ДВФУ, слепленных наскоряк из гавна и картона - тоже нет, зато масштабно. . все как в мультике: "Средства у нас есть. У нас ума не хватает"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
Воздушные замки. Спуститесь на землю и начните решать более актуальные проблемы!