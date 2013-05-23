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На строительстве моста на Сахалин будут задействованы кадры и мощности владивостокских мостов

23 Мая 2013, 16:45 | Дальний Восток

Строительство мостового перехода на остров Сахалин с учетом модернизации Транссиба и БАМа принесет 15-20 млрд долларов в год дополнительных доходов за счет увеличения объемов транзитных перевозок, заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев.

«Транзит через Сахалин даст нам серьезный доход, а выход к незамерзающим портам острова – еще один путь интеграции России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», - отметил он.

Министр подчеркнул, что необходимо объединить транспортно-логистические центры Дальнего Востока с международными магистралями между АТР и Европой. Это в три раза сократит сроки доставки грузов в сравнении с морскими перевозками, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе ведомства.

«Если мы переориентируем экономику в сторону АТР, чем мы сейчас и занимаемся, то Дальний Восток обречен на развитие», - сказал Виктор Ишаев.

Кроме того, проект позволит использовать кадровый потенциал и строительные мощности, задействованные ранее при возведении мостовых переходов через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный в Приморье.

Железнодорожный мостовой переход планируется построить в самом узком месте Татарского пролива, разделяющем материк и остров Сахалин. Мост станет элементом будущей 580-километровой железной дороги, которая соединит  село Селихино (Хабаровский край) и поселок Ныш (Сахалинская область).

Министр неоднократно подчеркивал, что морская железнодорожная паромная переправа Ванино – Холмск к настоящему времени себя изжила. Даже с учетом реконструкции деятельность паромной переправы по-прежнему будет нестабильной из-за погодных условий.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в ДФО
Теги: Ишаев  строительство  АТР  кадры  минвостокразвития  мосты владивостока  экономика 



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Комментарии

  • takeoff23:10, 23.05.2013#

    Воздушные замки. Спуститесь на землю и начните решать более актуальные проблемы!

  • Псевдоним23:15, 23.05.2013#

    Деньги вбухивают в пустоту.

  • Псевдоним23:15, 23.05.2013#

    как интересно. . . . . а больше всего любопытно, какой же длины мост?. . . . военная тайна?

  • Псевдоним14:46, 25.05.2013#

    Ширина пролива в районе мыса Погиби 7, 5 километров. Вот сам и считай, какой длины должен быть мост. От себя скажу, если подходить к этому проекту по нормальному, то там надо строить не мост, а туннель.

  • Псевдоним22:07, 25.05.2013#

    в сейсмоопасном районе туннел, вы что курите

  • Псевдоним07:05, 26.05.2013#

    Если бы Сталин не умер, то туннель был бы построен в 1955 году. Строительство было прервано в 1953 году.

  • Псевдоним07:07, 26.05.2013#

    Кому эта тема интересна наберите в Гугле или в Яндексе, "Стройка 506"

  • Псевдоним23:22, 23.05.2013#

    а не проще засыпать пролив реально лучше даже климат измениться плюс будет круглый год даже во владике и [***] тогда нужны эти недоделаные полузаброшенные порты сахалина хотя все пригодится

  • Псевдоним23:24, 23.05.2013#

    можно одним камазом лет за пять и не надо столько бабла вкидывать

  • Псевдоним16:14, 25.05.2013#

    Климат и так уже поменялся, что скоро нам всем наступит...

  • Псевдоним23:27, 23.05.2013#

    Г-ну Ишаеву плохо! Ему очень плохо! Его любимую хабару с саммитом кинули, мостов таких нет, ДВФУ тоже в ненавистном ему Владике! Хоть тут насрать в душу Приморью! Этот мост на Сахалин нужен как гудок на бане!КАк работает РЖД все знают, его черепашьи скорости и жлобские тарифы, посему не особенно-то и гонят контейнера через Транссиб. Восточный, Владик и Зарубино не шибко то и перегружено контейнерами и грузами подлежащими перевалке, тем более через Транссиб!

  • Mofack20:27, 25.05.2013#

    именно поэтому ты должен сдать паспорт РФ и свалить из страны.

  • Псевдоним23:45, 23.05.2013#

    Народ, если у правительства есть деньги их надо вкладывать в развитие страны. Развитие транспортной инфраструктуры очень важно для всей экономики. Я за мост на Сахалин. Ура

  • Псевдоним22:50, 25.05.2013#

    Баран. а ты не думаешь. что эти бабки лучше вкинуть в строительство нефтеперерабатывающих заводов. а то уже в Корее собираются топливо покупать! Маразматическая страна!

  • Читатель11:35, 25.05.2013#

    «Если мы переориентируем экономику в сторону АТР, чем мы сейчас и занимаемся, то Дальний Восток обречен», - сказал Виктор Ишаев.

  • Псевдоним12:18, 25.05.2013#

    скажи мне Ишаев, зачем строить мост на остров, чтобы тащить по нему транзит из ЮВА через Сахалин, если есть порты на материке и поближе. . ??? найди более разумное обоснование, иначе возникают сомнения в твоей адекватности. . хотя как вариант для очередного распила проект неплохой - наподобие моста на Русский - бабла ввалили мильярды, удобства для проживающих никакого, проекта по развитию территории, кроме зданий ДВФУ, слепленных наскоряк из гавна и картона - тоже нет, зато масштабно. . все как в мультике: "Средства у нас есть. У нас ума не хватает"

  • ыыы....20:47, 25.05.2013#

    new vasyuki

  • Псевдоним21:18, 25.05.2013#

    А лучше сделать мост через Берингов пролив и напрямик гнать товары из Китая на Аляску, беря деньги за транзит грузов???

  • Псевдоним21:18, 25.05.2013#

    Давайте построим мост на Песчанный и дорога в Хасанский район будет короче, аа-а-а-а?

  • Псевдоним21:49, 25.05.2013#

    Мост через де Фриз построили, путь с Хасанского района сократился на один час, а рейсовые автобусы, один хер, по дальнему кругу ездят.

  • Псевдоним22:03, 25.05.2013#

    Супер!Было бы очень клево и поток туристов и грузов на КНР и КНДР + развитие района

  • ВЛ21:36, 25.05.2013#

    ЭКО ЗАИГРАЛСЯ. !!!!!

  • Псевдоним21:47, 25.05.2013#

    А что если построить мост через Тихий океан, да в самом широком месте, до Америки!!?? Вот пендосы от зависти будут волосы на жoпe рвать. . .

  • Псевдонимвв21:50, 25.05.2013#

    если пролив засыпать то у нас будет тепло как в сочи круглый год

  • Псевдонимуу00:06, 26.05.2013#

    погоду у нас в приморье определяют не течения японского моря, а циклоны из китая и монголии

  • Псевдоним00:17, 26.05.2013#

    Погоду у нас определяет как раз Приморское холодное течение, которое входит к нам через Татарский пролив.

  • Псевдоним07:09, 26.05.2013#

    Давай ещё и сибирские реки повернём вспять. . . .

  • Мостовик09:59, 26.05.2013#

    . . . . Мосты везде. . . И на Аляску то же. . .

  • Замполит08:35, 27.05.2013#

    Недоумки, мост на сахалин нужен, чтобы в день области жители могли погулять по мосту и поблагодарить Ишаева!

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