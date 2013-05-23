На строительстве моста на Сахалин будут задействованы кадры и мощности владивостокских мостов

Строительство мостового перехода на остров Сахалин с учетом модернизации Транссиба и БАМа принесет 15-20 млрд долларов в год дополнительных доходов за счет увеличения объемов транзитных перевозок, заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев.

«Транзит через Сахалин даст нам серьезный доход, а выход к незамерзающим портам острова – еще один путь интеграции России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», - отметил он.

Министр подчеркнул, что необходимо объединить транспортно-логистические центры Дальнего Востока с международными магистралями между АТР и Европой. Это в три раза сократит сроки доставки грузов в сравнении с морскими перевозками, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе ведомства.

«Если мы переориентируем экономику в сторону АТР, чем мы сейчас и занимаемся, то Дальний Восток обречен на развитие», - сказал Виктор Ишаев.

Кроме того, проект позволит использовать кадровый потенциал и строительные мощности, задействованные ранее при возведении мостовых переходов через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный в Приморье.

Железнодорожный мостовой переход планируется построить в самом узком месте Татарского пролива, разделяющем материк и остров Сахалин. Мост станет элементом будущей 580-километровой железной дороги, которая соединит село Селихино (Хабаровский край) и поселок Ныш (Сахалинская область).

Министр неоднократно подчеркивал, что морская железнодорожная паромная переправа Ванино – Холмск к настоящему времени себя изжила. Даже с учетом реконструкции деятельность паромной переправы по-прежнему будет нестабильной из-за погодных условий.

ZRPRESS.RU, Владивосток.