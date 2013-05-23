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Минвостокразвития отмечает первую годовщину

23 Мая 2013, 16:08 | Дальний Восток

На этой неделе свою первую годовщину отмечает Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, образованное Указом президента РФ N 636 "О структуре федеральных органов исполнительной власти", сообщает пресс-служба  министерства.

Минвостокразвития поручены координация деятельности по реализации  государственных и федеральных целевых программ, управление федеральным имуществом (за исключением лесного фонда, участков недр и особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также имущественных комплексов ОАО, федеральных государственных предприятий, включенных в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный президентом РФ).

Министерство  также обладает рядом контрольных полномочий, правом вносить в Правительство РФ проекты федеральных законов, нормативных правовых актов президента и правительства РФ по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения Министерства.

По большому счету,  главная задача министерства в его названии – развитие  Дальнего Востока.  Его сценарий  на долгосрочную перспективу  и стал  первым итогом работы новой команды во главе с  Виктором ИШАЕВЫМ.  Программа  социально-экономического развития дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года принята и подписана председателем правительства РФ.

Журнал «Дальневосточный капитал», издаваемый ИК «Золотой Рог», внимательно изучив многостраничный документ,  подготовил специальный выпуск, посвященный Государственной программе.  Журналисты издания выбрали основные цифры, рассказали о планируемых точках роста – комплексных инвестиционных проектах (их будет реализовано 23), пригласили экспертов к обсуждению проблем финансирования программы. Всем, кто интересуется экономикой региона, а главное тем, кто связывает  свои жизненные перспективы с Дальним Востоком, будет полезно полистать майский номер «Дальневосточного капитала».

«Золотой Рог» верит в то, что  у нашего региона  хорошие перспективы, а правительство России будет последовательно в  своих  обещаниях и  действиях  в отношении Дальнего Востока.

Мы поздравляем  Минвостокразвития РФ с первой годовщиной и  готовы поддерживать  его инициативы. Межрегиональная информационная площадка, созданная ИК «Золотой Рог» 13 лет назад, - журнал  «Дальневосточный капитал» тему развития Востока России считает для себя  первостепенной.

Лариса ЛАРИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Лариса Ларина
Теги: экономика  Ишаев  минвостокразвития  праздники  госпрограмма 



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