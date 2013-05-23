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Минвостокразвития отмечает первую годовщину
На этой неделе свою первую годовщину отмечает Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, образованное Указом президента РФ N 636 "О структуре федеральных органов исполнительной власти", сообщает пресс-служба министерства.
Минвостокразвития поручены координация деятельности по реализации государственных и федеральных целевых программ, управление федеральным имуществом (за исключением лесного фонда, участков недр и особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также имущественных комплексов ОАО, федеральных государственных предприятий, включенных в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный президентом РФ).
Министерство также обладает рядом контрольных полномочий, правом вносить в Правительство РФ проекты федеральных законов, нормативных правовых актов президента и правительства РФ по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения Министерства.
По большому счету, главная задача министерства в его названии – развитие Дальнего Востока. Его сценарий на долгосрочную перспективу и стал первым итогом работы новой команды во главе с Виктором ИШАЕВЫМ. Программа социально-экономического развития дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года принята и подписана председателем правительства РФ.
Журнал «Дальневосточный капитал», издаваемый ИК «Золотой Рог», внимательно изучив многостраничный документ, подготовил специальный выпуск, посвященный Государственной программе. Журналисты издания выбрали основные цифры, рассказали о планируемых точках роста – комплексных инвестиционных проектах (их будет реализовано 23), пригласили экспертов к обсуждению проблем финансирования программы. Всем, кто интересуется экономикой региона, а главное тем, кто связывает свои жизненные перспективы с Дальним Востоком, будет полезно полистать майский номер «Дальневосточного капитала».
«Золотой Рог» верит в то, что у нашего региона хорошие перспективы, а правительство России будет последовательно в своих обещаниях и действиях в отношении Дальнего Востока.
Мы поздравляем Минвостокразвития РФ с первой годовщиной и готовы поддерживать его инициативы. Межрегиональная информационная площадка, созданная ИК «Золотой Рог» 13 лет назад, - журнал «Дальневосточный капитал» тему развития Востока России считает для себя первостепенной.
Лариса ЛАРИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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