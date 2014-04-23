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В Магаданскую область с рабочим визитом прибыл Дмитрий Медведев
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев прибыл в Магаданскую область, сообщает портал администрации Магаданской области.
В Магадане он проведёт совещание по перспективам развития рыбохозяйственного комплекса России. В работе совещания примут участие главы дальневосточных регионов, руководители Министерств, федеральных ведомств, крупных рыбопромышленных компаний.
Среди участников совещания: заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, заместитель председателя Правительства РФ – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Александр Фомин.
Также глава Правительства посетит Магаданский морской торговый порт, встретится с коллективом научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, проведет рабочую встречу с губернатором Магаданской области Владимиром Печеным.
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