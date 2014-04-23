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Северная Корея взорвет ядерную бомбу близ Приморья
Администрация президента США призвала Пхеньян не предпринимать шагов, угрожающих миру в азиатском регионе, передает Reuters. В связи с сообщениями о возможной подготовке КНДР к новому ядерному испытанию США усилили наблюдение за ситуацией на Корейском полуострове.
Ранее южнокорейские СМИ сообщили о повышенной активности на одном из северокорейских подземных ядерных полигонов, что может указывать на возможную подготовку очередного ядерного испытания накануне азиатского турне президента США Барака ОБАМЫ, который планирует посетить 23 апреля 2014 г. Токио и 25 апреля 2014г. Сеул. Американский президент, в частности, планирует обсудить с властями Японии и Южной Кореи проблему северокорейской ядерной программы.
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