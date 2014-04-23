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Дальний Восток России навесят на Китай
Финансирование многообещающей госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» будет урезано в 10 раз
Актуализация госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», проведенная Минвостокразвития под руководством вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА, привела к десятикратному сокращению заявки на бюджетное финансирование.
Вместо 3,8 трлн руб., на которые претендовал экс-глава Дальневосточного региона Виктор ИШАЕВ, ведомство согласно освоить до 2025 года только 353 млрд руб. госсредств. В документ не попали дорогостоящие предложения о создании территорий опережающего развития и собственного фонда развития, пишет «Коммерсант». Документ, который будет представлен Дмитрию МЕДВЕДЕВУ в ходе его инспекционной поездки по Дальнему Востоку, подтвердит правительственные планы развивать этот регион экономно.
Затраты федерального бюджета на опережающее развитие Дальнего Востока в последнем варианте госпрограммы до 2025 года оценены Минвостокразвития всего в 353 млрд руб. Еще год назад ведомство запрашивало на эти цели 3,8 трлн руб. Первоначальный вариант даже был утвержден постановлением правительства №466-р. Но триллионные расходы в закон о федеральном бюджете на 2014-2016 годы не попали. Вместо развертывания новых грандиозных строек на Дальнем Востоке в октябре 2013 года госпрограмма была отправлена правительством на актуализацию. Одновременно произошла смена менеджмента региона. В сентябре 2013 года Виктор Ишаев был отправлен в отставку с поста полпреда. Куратор в Белом доме, первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ также сложил полномочия по управлению развитием этого региона. Координировать дальневосточные проекты в ранге полпреда президента и вице-премьера был назначен экс-главы Минприроды Юрий Трутнев. Главой Минвостокразвития стал сопредседатель центрального штаба общественного движения «Народный фронт» Александр ГАЛУШКА.
Новые руководители до последнего времени не скрывали желания превзойти Виктора Ишаева в борьбе за бюджетные ресурсы. В феврале 2014 года Юрий Трутнев сформулировал концепцию создания территорий опережающего развития (ТОР) на бюджетные средства, а также собственного фонда развития Дальнего Востока. С февраля по апрель из Минвостокразвития в правительство направлялись проекты постановлений об учреждении ОАО «Дальний Восток» и вывода ОАО «Фонд развития Дальнего Востока» из собственности Внешэкономбанка. Последнюю попытку министерство предприняло в начале апреля, предложив правительству создавать ТОР с льготами по федеральным налогам. Но эти предложения не нашли поддержки ни в Минфине, ни в Минэкономики.
В последнем варианте госпрограммы Минвостокразвития эти планы уже забыты. Никаких упоминаний о создании на бюджетные средства специализированного фонда в программе нет. Да и ТОРы, инфраструктуру которых Юрий Трутнев собирался строить за счет бюджета, упоминаются вскользь. Из документа следует, что на бюджетные средства построят только медицинские пункты неотложной помощи в вахтовых поселках, расположенных в пределах транспортной доступности центров зон. Все дорогостоящие 12 отраслевых подпрограмм, включающих 23 комплексных инвестпроекта, присутствовавшие в варианте госпрограммы Виктора Ишаева, из документа исключены. Теперь основные расходы госпрограммы составляют только две действующие ФЦП: «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и «Развитие Курильских островов». Замечаний к ним не было и раньше.
Между тем, как стало известно на прошедшей неделе, Россия продолжает активно предлагать Китаю различные варианты участия в экономической жизни Дальнего Востока.
Так, китайской стороне предложено поучаствовать в разработке одного из крупнейших в мире и самого масштабного в РФ угольного месторождения - Эльгинского, освоение которого в настоящее время ведет группа «Мечел» за счет проектного финансирования ВЭБа, сообщает RBC.
Предложение китайской стороне было сделано на встрече сопредседателей Межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству, на которой российскую сторону представляет заместитель председателя правительства России Аркадий ДВОРКОВИЧ, а китайскую - первый заместитель премьера Государственного совета КНР Чжан ГАОЛИ, отмечается в сообщении на сайте правительства.
Представитель «Мечела» отказался прокомментировать предложение Дворковича.
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