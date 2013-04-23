Столица ДФО удерживает первенство по дороговизне

Согласно данным очередного мониторинга цен на продукты и услуги социальной значимости, проведенного Общественной палатой РФ в 30 городах России, единственный дальневосточный город списка - Хабаровск - вновь стал самым дорогим по итогам марта 2013 года.

Хабаровск занял 1 место по стоимости набора продуктов питания - 3 тыс. 545 рублей. Сразу следом за ним разместились сибирские города Красноярск - 3 тыс. 363 рубля - и Новосибирск - 3 тыс. 127 рублей. Самая недорогая продуктовая корзина была в Перми - 2 тыс. 544 рубля, а средний показатель по списку - 2 тыс. 918 рублей.

Дороже всех в Хабаровске стоит и набор лекарств - 1 тыс. 808 рублей. На втором месте разместился Красноярск - 1 тыс. 785 рублей, третью строчку занял Волгоград - 1 тыс. 745 рублей. Дешевле всего лекарства были в Ростове-на-Дону - 1 тыс. 454 рубля, а средний показатель из 30 городов - 1 тыс. 651 рубль.

Стоимость владения автомобилем самой дорогой оказалась в Санкт-Петербурге - 4 тыс. 625 рублей - и Перми - 4 тыс. 323 рубля. Хабаровск расположился на третьем месте с суммой в 4 тыс. 291 рубль.

По стоимости услуг ЖКХ Хабаровск стал абсолютным лидером, подняв планку до 6 тыс. 686 рублей. Вставший на вторую строчку Красноярск показал 4 тыс. 993 рубля, а третье место Москвы обеспечили 4 тыс. 427 рублей. Дешевле всего ЖКХ обходилось жителям Уфы - 2 тыс. 814 рублей.

Александр НИКОЛАЕВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.