Дальний Восток и Китай: Расхождение инвестиционных приоритетов

Члены координационного совета по внешнеэкономической деятельности предлагают Минрегиону РФ откорректировать программу сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР, снова пересмотрев список ключевых проектов, предлагаемых к реализации на российском Дальнем Востоке с привлечением китайского капитала.

Программа, рассчитанная до 2018 года, утверждена в сентябре 2009 года. За прошедшие с начала ее реализации 3,5 года приграничные торговые отношения двух стран претерпели существенные изменения. Как отметил первый заместитель генерального директора ассоциации Анатолий БУРЫЙ, за этот период внешнеторговый оборот между территориями Востока России и Северо-Востока Китая вырос с $5 млрд до $11 млрд. В 3 раза выросли поставки продукции в КНР из Якутии, в 1,5 раза из Амурской и Сахалинской областей. Изменилась структура экспорта российских территорий, в которой выросло значение сырья. В частности, доля нефти и нефтепродуктов увеличилась с 28% до 39% - с $680 млн до $2,170 млрд. Это результат ввода в эксплуатацию китайской ветки нефтепровода ВСТО. Перемены произошли и в импорте. Доля машин и оборудования выросла с 2% до 31% - с $50 млн в 2009 году до $1,680 млрд в 2012 году. Поставки на Дальний Восток машин и оборудования из КНР в 2 раза превысили объемы поставок из Японии и в 3 раза - из Республики Корея.

Как видно, программа, с которой связывали рост китайских инвестиций в переработку сырья на территории восточных регионов России, не смогла серьезным образом отразиться на торговом обороте. Из 57 ключевых проектов, включенных в программу российскими регионами, в стадии реализации находятся 22. Причем только 11 из них реализуются с помощью китайских инвесторов, по другим территории нашли инвесторов внутри страны. Основная часть проектов, к которым проявили интерес китайцы, находится в Забайкальском крае - 4 - и Еврейской автономной области - 3.

- Причина трудностей в выполнении программы - расхождение сторон в инвестиционных приоритетах, - говорит Анатолий Бурый. - Так, российская сторона заинтересована в привлечении средств в производственные проекты на своей территории, а китайские партнеры стремятся к расширению торговой и транспортной инфраструктуры для увеличения закупок российского сырья и экспорта готовой продукции.

В прошлом году инвестиции из КНР в ДФО составили $119 млн, заняв долю в 0,9% от всех иностранных вложений, привлеченных на российский Дальний Восток. Это ниже на $50 млн показателей 2011 года, но с ростом к 2009 году, когда Китай инвестировал в дальневосточные регионы России $72 млн.

Стратегический партнер России предпочитает активно вкладываться в собственное производство. В Китае с 2003 года действует программа возрождения районов Северо-Востока страны, в рамках которой китайским предприятиям, ориентированным на переработку российских ресурсов, законодательно снижены налоги, предусмотрено льготное кредитование. В результате в последние годы на Северо-Востоке КНР сформировался комплекс деревообрабатывающих, металлургических и нефтехимических предприятий, рассматривающих сопредельные российские территории только как поставщиков сырья и потребителей своей продукции.

Ход реализации программы сотрудничества между регионами восточной части России и северо-восточных провинций Китая неоднократно рассматривался на заседаниях координационного совета ассоциации, на российском-китайском координационном совете по приграничному сотрудничеству, на заседаниях рабочей группы при полпреде президента в ДФО, не однажды к этому вопросу обращался Минрегион РФ. Но все эти «толкачи» не смогли сдвинуть дело с мертвой точки - добиться улучшения ситуации с реализацией программы не удалось.

Тем не менее Анатолий Бурый уверен, что усилия были не напрасны:

- Несмотря на издержки в формировании программы, недостатки и провалы в ходе реализации отдельных ее разделов, неразбериху с корректировкой списка первоочередных проектов, в целом эта программа способствовала совершенствованию деятельности исполнительных органов власти восточных территорий России по отбору, повышению качества подготовки и продвижению проектов. Она высветила разницу интересов и подходов сторон к их реализации, выявила слабые места в законодательном обеспечении приграничного сотрудничества.

Исходя из всего изложенного, члены координационного совета решили предложить Минрегиону РФ пересмотреть список включенных в программу межрегионального международного сотрудничества с КНР проектов.

Александр ЗУБОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.