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На погранпункты в ДФО денег не хватило

23 Апреля 2012, 20:45 | Дальний Восток

В 2011 году закончился срок действия федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации (2003-2011 годы)». Подводя итоги ее реализации на ежегодной конференции в Хабаровске, заместитель руководителя Дальневосточного территориального управления Росграницы Вячеслав ПОСПЕЛОВ рассказал о перспективах обустройства границы на Дальнем Востоке.

При формировании данной программы отсутствовали разработанные проекты по объектам, что не позволило оценить реальную стоимость строительства. Произошедшее с 2005 по 2010 годы значительное удорожание строительных материалов, транспортных расходов, средств охраны границы, а также принятие новых технических требований к оснащению пунктов пропуска привели к существенному увеличению стоимости программы, признался он. Пришлось пересмотреть перечень объектов в сторону уменьшения. В результате их количество сократилось в 3 раза при одновременном увеличении ресурсного обеспечения программы с первоначальным в 2 раза.

Сегодня Росграница в ДФО проводит работы по реконструкции 7 пунктов пропуска, задействованных в подготовке и проведении саммита АТЭС-2012 в г. Владивостоке (МПП Владивосток, Восточный и Находка, АПП Краскино и Пограничный, ВПП Владивосток (Кневичи) и Хабаровск (Новый)). Здесь запланирована установка оборудования пограничного сегмента государственной системы оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения. А тем временем Росграница заканчивает доработку федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 годы)», в рамках которой предусматривается реконструкция уже 16 пунктов пропуска ДФО.

Вместе с тем налицо финансовые ограничения, отметил Вячеслав Поспелов. Поэтому одним из вариантов технического оснащения пунктов пропуска предусматривается привлечение частного капитала в рамках государственно-частного партнерства. Сегодня, после внесения изменений в Закон о Государственной границе РФ, это возможно в части предоставления частным инвесторам возможности по проектированию, строительству (реконструкции) и оборудованию помещений и сооружений в пунктах пропуска.

Учитывая заинтересованность инвесторов в развитии инфраструктуры пунктов пропуска, ДВТУ Росграницы предложило законодательным собраниям субъектов ДФО рассмотреть вопрос о принятии законов о государственно-частном партнерстве, сообщил заместитель руководителя ДВТУ Росграницы.

Получается, возвращаемся к тому, от чего уходили - к «частным окнам» на границе?

Степан ХАРИТОНОВ, «Золотой Рог».

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