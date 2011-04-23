www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Красный - критический уровень террористической угрозы

23 Апреля 2011, 22:06 | Дальний Восток

Государственная Дума РФ одобрила в третьем чтении поправки в закон "О противодействии терроризму", в соответствии с которыми в стране будет введена трехуровневая система предупреждений о террористической опасности. Об этом сообщает РАПСИ.

Согласно нововведению, в России появятся следующие уровни опасности: повышенный, который обозначат синим цветом, высокий (желтый) и критический (красный). Порядок их выбора, а также применяемые меры будет определять Президент России.

Как пояснил советник председателя Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский, повышенный уровень угрозы предполагается вводить при получении оперативной информации о готовящемся теракте. Высокий - когда сведения о запланированном теракте подтвердились, но место и время его проведения остаются неизвестными. Наконец, критический уровень опасности будет вводиться тогда, когда место и время теракта известны, а также в случае, если взрыв уже произошел.

По мнению разработчиков поправок, благодаря новой системе правоохранительные органы смогут лучше координировать свои действия и эффективнее противодействовать терроризму, а граждане будут оперативнее узнавать о происходящем.

Поправки, одобренные Госдумой 22 апреля, были подготовлены правительством еще в начале ноября 2010 года. Тем не менее на рассмотрение законопроект был вынесен только после того, как в московском аэропорту "Домодедово" взорвался смертник. Тогда же, в январе 2011 года, документ был одобрен депутатами сначала в первом чтении, а затем и во втором.

Цветовые системы оповещения об опасности используются во многих странах мира. Например, в США такая система из пяти уровней была введена после терактов 11 сентября 2001 года. К настоящему моменту цветные уровни опасности, по словам американских чиновников, себя изжили, поэтому от них было решено отказаться, пишет Lenta.Ru.

Автор: "Лента.Ru"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru