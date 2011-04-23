Красный - критический уровень террористической угрозы

Государственная Дума РФ одобрила в третьем чтении поправки в закон "О противодействии терроризму", в соответствии с которыми в стране будет введена трехуровневая система предупреждений о террористической опасности. Об этом сообщает РАПСИ.

Согласно нововведению, в России появятся следующие уровни опасности: повышенный, который обозначат синим цветом, высокий (желтый) и критический (красный). Порядок их выбора, а также применяемые меры будет определять Президент России.

Как пояснил советник председателя Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский, повышенный уровень угрозы предполагается вводить при получении оперативной информации о готовящемся теракте. Высокий - когда сведения о запланированном теракте подтвердились, но место и время его проведения остаются неизвестными. Наконец, критический уровень опасности будет вводиться тогда, когда место и время теракта известны, а также в случае, если взрыв уже произошел.

По мнению разработчиков поправок, благодаря новой системе правоохранительные органы смогут лучше координировать свои действия и эффективнее противодействовать терроризму, а граждане будут оперативнее узнавать о происходящем.

Поправки, одобренные Госдумой 22 апреля, были подготовлены правительством еще в начале ноября 2010 года. Тем не менее на рассмотрение законопроект был вынесен только после того, как в московском аэропорту "Домодедово" взорвался смертник. Тогда же, в январе 2011 года, документ был одобрен депутатами сначала в первом чтении, а затем и во втором.

Цветовые системы оповещения об опасности используются во многих странах мира. Например, в США такая система из пяти уровней была введена после терактов 11 сентября 2001 года. К настоящему моменту цветные уровни опасности, по словам американских чиновников, себя изжили, поэтому от них было решено отказаться, пишет Lenta.Ru.