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Состав нового кабмина объявят после утверждения премьера
23 марта, ZRPRESS. Новый состав кабинета министров будет объявлен только после утверждения нового председателя правительства, заявила журналистам пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова.
"Все кадровые и структурные решения по новому правительству будут озвучены только после утверждения нового премьер-министра", - подчеркнула Тимакова.
На просьбу прокомментировать ряд публикаций СМИ относительно возможного состава кабинета министров, пресс-секретарь главы государства отметила, что "консультации между Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным по возможной структуре нового правительства и его кадровому и персональному направлению продолжаются".
"Эти решения будут озвучены только после утверждения нового премьер-министра Государственной думой", - сказала она.
Тимакова также напомнила, что "согласно распределению обязанностей, министры назначаются указом президента по представлению премьера".
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что новый состав может быть озвучен еще до инаугурации нового президента и назначения премьера, сообщает РИА "Новости".
На президентских выборах, прошедших 4 марта, победу одержал премьер-министр РФ Владимир Путин, а еще осенью прошлого года глава государства Дмитрий Медведев согласился, в случае победы Путина, возглавить правительство.
«Золотой Рог».
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