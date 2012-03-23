Медведев: к закону о декларациях чиновников надо подойти цивилизованно

23 марта, ZRPRESS. Президент РФ Дмитрий Медведев предостерегает от чересчур сильного расширения сферы действия закона о декларировании доходов госслужащих и членов их семей.

"Я не сторонник того, чтобы эти рамки раздвигать очень серьезно. Здесь важно выработать цивилизованный подход", - сказал он на заседании рабочей группы по формированию открытого правительства, комментируя предложение распространить обязанность декларировать доходы на близких родственников госслужащих.

Медведев отметил, что в целом поддерживает идею расширения круга лиц, которые должны вместе с чиновником декларировать свои доходы. Однако он обратил внимание на те сложности, с которыми столкнутся в этом случае декларанты, пишет РИА "Новости".

"В отношении того, что далеко не все дети являются столь же талантливыми, как и родители, это, наверное, правильно. Но хотел бы, чтобы все это понимали, это касается всех присутствующих, потому что так нужно разбирать практически любого человека. Я согласен, у меня тоже вызывают подчас какие-то назначения удивление, но с другой стороны, это вопрос этики. Этики взаимоотношений и решений, которые принимают государственные структуры", - добавил президент.