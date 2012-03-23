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Россия из-за коррупции недобирает 2% роста ВВП

23 Марта 2012, 17:49 | Дальний Восток

23 марта, ZRPRESS. «Откаты» в России при ведении бизнеса и оказании госуслуг составляют от одного до двух процентов ВВП, что сопоставимо с дефицитом Пенсионного фонда. Такие данные приводятся в докладе, подготовленном рабочей группой по формированию «открытого правительства» к расширенному заседанию под председательством президента РФ Дмитрия Медведева.

По мнению авторов документа, без коррупции экономика России могла бы расти с темпом 6%, а не 4% в год.

Более половины (51%) лиц, опрошенных фондом «Общественное мнение», в 2010 году подтвердили, что попадали в коррупционную ситуацию, при этом 47% давали взятку.

Наиболее коррумпированными сферами респонденты из числа обратившихся за госуслугой назвали ГИБДД (52%), дошкольное образование (51%) и высшее образование (46%).

Оборот коррупционных денежных средств в сфере образования, по данным Общероссийского общества потребителей образовательных услуг, ежегодно составляет около $5,5 млрд.

Согласно опросам, весьма коррумпированными являются и такие сферы, как организация призыва в армию, получение среднего образования, бесплатной медицинской помощи и оформление регистрации и получение паспортов, пишет "Форбс".

Согласно социологическим опросам, коррупция является самой большой проблемой и для ведения бизнеса в России (23%). Мешают развитию бизнеса и такие факторы, как неэффективность госаппарата (13%), преступность (10%), затрудненный доступ к финансированию (8%), инфляция (7%), и другие.

В соответствии с данными, приведенными в докладе, в 2011 году чистый отток капитала из России составил 4,5% ВВП, и несмотря на благоприятную для России внешнеэкономическую конъюнктуру, продолжился в 2012 году.

"Золотой Рог".

Автор: По материалам информагентств
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