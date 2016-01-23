Юрий Трутнев в Швейцарии расхваливал плюсы экономического кризиса

Кризис - это не только угрозы, но и возможности, а девальвация рубля - это плюс для потенциальных инвесторов, рассказал на форуме в Давосе вице-премьер Юрий Трутнев, возглавляющий российскую делегацию, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Западные санкции привели к консолидации российского общества вокруг правительства и президента, а кризис несет России не только угрозы, но и возможности - такие тезисы услышали инвесторы и наблюдатели в Давосе на «русской» сессии от главы российской делегации, вице-премьера Юрия Трутнева, сообщает РБК. А бывший вице-премьер Алексей Кудрин сказал, что Россия остается неотъемлемой частью международного сообщества, и предсказал ослабление санкций в ближайшем будущем.

На экономическом форуме в Давосе прошла сессия «Прогноз для России», в ней приняли участие Юрий Трутнев, Алексей Кудрин, а также глава ВЭБа Владимир Дмитриев и шеф-редактор РБК Елизавета Осетинская. Традиционно на этой сессии российские чиновники получают возможность сделать программные заявления для зарубежной аудитории.

Девальвация - это хорошо

Юрий Трутнев выступил на этой площадке с целым рядом оптимистических заявлений. Он начал с того, что западные санкции привели к неожиданному результату: «В ответ на санкции уровень поддержки правительства и президента в России существенно вырос». Затем Трутнев перешел к тому, что кризис для России несет не только угрозы, но и возможности, и перечислил три такие возможности: стимул к реформам, дешевый рубль и «солидарность народа».

«Мы занимались реформами и раньше. Мы видим главным содержанием реформ создание максимально конкурентных условий для бизнеса», - сказал Трутнев, отметив, что за последние четыре года Россия в рейтинге Doing Business Всемирного банка поднялась с 120-го места на 51-е. «Сегодня надо работать интенсивнее», - добавил он.

Девальвация рубля, конечно, бьет по населению, но зато это плюс для инвесторов, вкладывающих в российскую экономику, считает Трутнев. «Это не очень хорошо для населения России, но хорошо для инвесторов», - сказал он. Он пояснил свой тезис: у желающих инвестировать в Россию падают издержки. «И инвестпроекты в России стоят совершенно другие деньги», - подчеркнул вице-премьер.

С начала 2014 года рубль подешевел к доллару более чем на 50%. Только на этой неделе доллар подорожал к рублю на 5%, вчера рост достигал 11%, после того как американская валюта превысила отметку 85 руб. впервые после деноминации 1998 года. Сегодня рубль восстановил часть позиций: курс доллара опускался ниже 80 руб.

Третий положительный момент, по мнению Трутнева, - это «солидарность народа», которая несет возможности «в том числе для перемен к лучшему».

Тезис о политической пользе санкций российские чиновники используют в Давосе уже второй год. В прошлом году первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что «чем больше будут санкции, тем хуже будет экономике, но в политической сфере у президента Путина будет очень большая поддержка». «Если русский ощущает любое давление извне, он никогда не отдаст своего лидера», - сказал тогда Шувалов.

«Кризис пройдет»

Другой участник русской сессии в Давосе - бывший вице-премьер и экс-министр финансов России Алексей Кудрин - тоже был настроен довольно оптимистично. Он заявил, что «конъюнктурный» кризис пройдет и экономика перестроится. «Ослабнет» и геополитический кризис, предрек он: по его мнению, санкции начнут смягчаться в конце этого - начале следующего года.

В 2017 году, по прогнозу Кудрина, можно ожидать «нулевого или положительного роста» экономики России. Но перед этим еще предстоит пережить пик кризиса.

«2016 год несет риски. Ни помощники президента, ни я не полагали, что будет новый такой большой обвал цен на нефть, это создало новую реальность. Поэтому пик кризиса еще впереди», - заявил Кудрин.

Более «глубоким», по мнению экс-министра, является другой вопрос: начнет ли Россия в текущих условиях реформы и выйдет ли из периода низких темпов роста экономики, из «стагнации», «сможет ли развивать конкуренцию и обеспечивать защиту инвестиций».

Кудрин предвидит и скорое ослабление геополитического кризиса. То, что сейчас происходит между Россией и Западом, по его словам, «не аналог холодной войны», поскольку Россия и западные страны не преследуют «разные идеологические цели». «Россия после неких переговоров и диалога вернется во все мировые форматы [имеется в виду в первую очередь G7], но не потому, что станет сверхсильной экономической державой, а потому, что имеет комплекс качеств геополитических и военное значение, которые и были изначально основой для включения [России в эти мировые форумы]», - сказал Кудрин. Формат «восьмерки» важный, и Россия должна там быть, чтобы решать часть «жизненно важных для всего мира вопросов», уверен он.

Кудрин считает, что «все стороны в мире - и Россия, и Запад - должны переосмыслить кризис [в их отношениях], поскольку этот кризис не случаен, не искусственно созданный - в определенный момент стороны не учли интересов друг друга». Он выразил надежду, что в ходе предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности будут сделаны первые предложения по урегулированию.

Фото "Рейтерс".