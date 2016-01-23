Александр Галушка зазывал в Давосе инвесторов на Дальний Восток

О новых возможностях Дальнего Востока, инструментах его развития и инвестиционной привлекательности макрорегиона рассказал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка участникам деловой сессии «Региональный Деловой Совет Евразии: Новые источники роста», прошедшей в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Региональный Деловой Совет Евразии объединяет группу влиятельных представителей бизнеса, гражданского общества и правительственных кругов, в высшей степени вовлеченных в обсуждение важнейших вопросов социально-экономического развития евразийских стран.

По мнению главы Минвостокразвития, эффективное развитие экономики зависит от трех базовых вещей. Первое – ставка на предпринимательство. Второе – благоприятный инвестиционный климат. Третье – развитая конкуренция. Именно этими тремя основами руководствовались при создании новых инструментов развития российского Дальнего Востока. «Мы постарались построить максимально дружественную для инвестора среду, в которой чиновник – сотрудник Министерства – имеет сам KPI по объему привлеченных инвестиций, а не объему произведенных бумаг и написанных документов. Неважно, сколько ты документов написал, нужен результат, нужен клиентоориентированный подход, нужна удовлетворенность инвесторов», – подчеркнул Александр Галушка.

Он отметил, что новые инструменты экономического развития Дальнего Востока были разработаны на основе изучения лучших мировых практик, в 2015 году началось их активное внедрение. «По итогам 2015 года мы видим, что инструменты развития Дальнего Востока дали 980 млрд рублей прямых инвестиций. Это по сегодняшнему курсу 12–13 млрд долларов. И это всего за один год», – подчеркнул Министр. Из них 70 млрд рублей – это бюджетные инвестиции, а 910 – частные.

Министр также напомнил о намерениях многих крупных компаний инвестировать в Дальний Восток. «Только на Восточном экономическом форуме было подписано соглашений на 1,8 трлн рублей», – уточнил он и пригласил участников сессии посетить второй Восточный экономический форум в сентябре 2016 года: «Вы сможете вживую, воочию убедиться, что и как мы делаем, а самое главное – что у нас получается».

Фото ТАСС.