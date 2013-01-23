Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
В Приморском крае многодетным семьям выделили 18% земельных участков от потребности
23 Января 2013, 13:05 | Дальний Восток
На совещании в полпредстве обсужден ход единовременного предоставления на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома или дачи семьям при рождении третьего или последующего ребенка.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев отметил, что Указ Президента Российской Федерации № 600 от 7 мая 2012 года «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» должен быть выполнен неукоснительно. Полпред поручил сотрудникам своего аппарата усилить контроль за исполнением этого Указа органами власти субъектов Федерации Дальнего Востока, сообщает пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в ДФО.
Всего на Дальнем Востоке сегодня насчитывается 47 139 многодетных семей. В очередь на получение участка земли под строительство встало 28 036 семей. Многодетным семьям уже выделен 3 381 участок. Из них:
- в Республике Саха (Якутия) -1463 семьи получили землю, что составляет 16% от числа всех желающих в получении земельных участков на безвозмездной основе;
- в Камчатском крае – выделено 107 участков (77% - от потребности);
- в Приморском крае – 538 участков (18% от потребности);
- в Хабаровском крае – 892 участка (6,3% от потребности);
- в Амурской области – 150 участков (40% от потребности);
- в Магаданской области – 35 участков (16% от потребности);
- в Сахалинской области – 37 участков (5% от потребности);
- Еврейская автономная область – 156 участков (66% от числа желающих получить участки);
- Чукотский автономный округ – 3 участка (23% от потребности).
В соответствии с принятыми властями субъектов Федерации решений размер участка составляет:
- в Республике Саха (Якутия) – для дачного строительства в городе 0,01-0.4 га, в селе – 0.25 га. Для индивидуального жилищного строительства 0.1-.25 га в городе и 0.15-0.25 га в сельской местности;
- в Камчатском крае – 0.08-0.15 га в городе и 0.15-0.25 в сельской местности;
- в Приморском крае – 0.07 - 0.2 га;
- в Хабаровском крае – 01.-0.3 га;
- в Амурской области – до 0.15 га;
- в Магаданской области – 0.06-0.3 га;
- в Сахалинской области – 0.1- 0.2 га;
- Еврейская автономная область –0.1- 0.2 га;
- Чукотский автономный округ – для строительства дачи – 0.06-0.15 га, а для строительства дома- 0.1 – 0.3 га.
При этом уже 307 семей отказались от выделенных им участков. Основные причины отказов – граждан не устраивает местоположение земельных участков. В то же время отказавшиеся семьи продолжают оставаться в очереди.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Минвостокразвития продало свой дом в Хабаровске за 300 миллионов
- Состояние жилья детей-сирот вызвало особую тревогу у правительства Камчатки
- Новая структура будет заниматься выдачей земли на Дальнем Востоке
- Трутнев обещает пострадавшим дальневосточникам новую крышу через год
- Хабаровский край провалил выполнение программы расселения граждан из аварийного жилья
- Во Владивостоке строителям "пригрозили" страхованием
- В Приморском крае многодетным семьям выделили 18% земельных участков от потребности
- Представители субъектов РФ обсудили вопросы долевого строительства
- Многодетные семьи Дальнего Востока получат земельные участки
- Участки для многодетных семей должны выдаваться с подведенными коммуникациями
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
-
-
Псевдоним15:19, 23.01.2013#
Читаем внимательно: "Всего на Дальнем Востоке сегодня насчитывается 47 139 многодетных семей. В очередь на получение участка земли под строительство встало 28 036 семей. Многодетным семьям уже выделен 3 381 участок. ""На Дальнем Востоке"Приморский край - не весь ДВНо вообще у нас в крае, а конкретно во Владивостоке, результаты никакие. 42 участка, более 1000 человек в очереди. Такими темпами получат землю внуки.
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
Loading...
это неправда про прим край. не выдали столько