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В Приморском крае многодетным семьям выделили 18% земельных участков от потребности

23 Января 2013, 13:05 | Дальний Восток
На совещании в полпредстве обсужден ход единовременного предоставления на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома или дачи семьям при рождении третьего или последующего ребенка.
 
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев отметил, что Указ Президента Российской Федерации № 600 от 7 мая 2012 года «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» должен быть выполнен неукоснительно. Полпред поручил сотрудникам своего аппарата усилить контроль за исполнением этого Указа органами власти субъектов Федерации Дальнего Востока, сообщает пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в ДФО.
 
Всего на Дальнем Востоке сегодня насчитывается 47 139 многодетных семей. В очередь на получение участка земли под строительство встало 28 036 семей. Многодетным семьям уже выделен 3 381 участок. Из них:
 
- в Республике Саха (Якутия) -1463 семьи получили землю, что составляет 16% от числа всех желающих в получении земельных участков на безвозмездной основе;
 
- в Камчатском крае – выделено 107 участков (77% - от потребности);
 
- в Приморском крае – 538 участков (18% от потребности);
 
- в Хабаровском крае – 892 участка (6,3% от потребности);
 
- в Амурской области – 150 участков (40% от потребности);
 
- в Магаданской области – 35 участков (16% от потребности);
 
- в Сахалинской области – 37 участков (5% от потребности);
 
- Еврейская автономная область – 156 участков (66% от числа желающих получить участки);
 
- Чукотский автономный округ – 3 участка (23% от потребности).
 
В соответствии с принятыми властями субъектов Федерации решений размер участка составляет:
 
- в Республике Саха (Якутия) – для дачного строительства в городе 0,01-0.4 га, в селе – 0.25 га. Для индивидуального жилищного строительства 0.1-.25 га в городе и 0.15-0.25 га в сельской местности;
 
- в Камчатском крае – 0.08-0.15 га в городе и 0.15-0.25 в сельской местности;
 
- в Приморском крае – 0.07 - 0.2 га;
 
- в Хабаровском крае – 01.-0.3 га;
 
- в Амурской области – до 0.15 га;
 
- в Магаданской области – 0.06-0.3 га;
 
- в Сахалинской области – 0.1- 0.2 га;
 
- Еврейская автономная область –0.1- 0.2 га;
 
- Чукотский автономный округ – для строительства дачи – 0.06-0.15 га, а для строительства дома- 0.1 – 0.3 га.
 
При этом уже 307 семей отказались от выделенных им участков. Основные причины отказов – граждан не устраивает местоположение земельных участков. В то же время отказавшиеся семьи продолжают оставаться в очереди.
 
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
 
Автор: Пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в ДФО
Теги: дети  Виктор Ишаев  недвижимость  земельные участки 



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Комментарии

  • Псевдоним14:14, 23.01.2013#

    это неправда про прим край. не выдали столько

  • Псевдоним15:19, 23.01.2013#

    Читаем внимательно: "Всего на Дальнем Востоке сегодня насчитывается 47 139 многодетных семей. В очередь на получение участка земли под строительство встало 28 036 семей. Многодетным семьям уже выделен 3 381 участок. ""На Дальнем Востоке"Приморский край - не весь ДВНо вообще у нас в крае, а конкретно во Владивостоке, результаты никакие. 42 участка, более 1000 человек в очереди. Такими темпами получат землю внуки.

  • Псевдоним15:55, 23.01.2013#

    ага, так и дали все внукам. выкинут скоро всех из очереди. и все. ведь детки растут

  • Многодетный16:32, 23.01.2013#

    Читайте внимательно! не "Выдано" а ВЫДЕЛЕНО 538 участков. На совещании у Ишаева ни кто врать не будет, а вот схитрить могут.

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