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Николай Патрушев провел в Магадане выездное совещание Совета Безопасности
В Магадане состоялось выездное совещание Совета Безопасности. Его провел Секретарь Совбеза Николай Патрушев. Основной вопрос обсуждения: дополнительные меры по укреплению национальной безопасности в интересах развития приполярных территорий Дальнего Востока в увязке с задачами наращивания присутствия Российской Федерации в Арктике.
По окончании совещания Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка прокомментировал его итоги колымским журналистам:
- Мы обсудили комплекс актуальных вопросов национальной безопасности в арктическом регионе России. Состоялся достаточно откровенный обмен мнениями и со стороны федеральных органов исполнительной власти, и со стороны глав субъектов РФ, расположенных как в ДФО, так и непосредственно в арктической зоне.
Есть ясное понимание того, что необходимо интенсивное экономическое развитие арктического региона. Решающее значение имеет реальное интенсивное развитие северного морского пути. И для того, чтобы это произошло практически - необходимо выиграть конкуренцию условий, которые предлагает северный морской путь и предлагает традиционный морской путь.
Сегодня интерес к Арктике во всем мире высок. Даже те страны, которые непосредственно не являются арктическими, заявляют о своих интересах, о своих притязаниях к этому региону. В этой связи активная экономическая политика, которая обеспечивает реальное экономическое развитие, прежде всего, через развитие северного морского пути, сегодня нашла понимание и одобрение. Обсуждались конкретные меры и практические мероприятия для того, чтобы обеспечить международную глобальную конкурентоспособность северного морского пути и за счет этого перераспределить значительную часть грузопотока с традиционных маршрутов, которые сегодня пролегают, прежде всего, через Суэцкий канал, перераспределить их на Северный морской путь.
В совещании также приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Александр Ковальский, представители федеральных органов исполнительной власти, губернатор Магаданской области Владимир Печеный, главы регионов Дальнего Востока, сообщает управление информационной политики Магадана.
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