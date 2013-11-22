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Якутские депутаты готовят предложения в проект федерального закона об особых условиях ускоренного развития Дальнего Востока

22 Ноября 2013, 08:36 | Дальний Восток

В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Якутии состоялось заседание рабочей группы постоянного комитета парламента по проблемам Арктики и коренных малочисленных народов Севера под председательством Елены Голомарёвой, где обсудили проект федерального закона «Об особых условиях ускоренного развития Дальнего Востока и Байкальского региона».  

В заседании приняли участие вице-спикер парламента Виктор Губарев, заместитель руководителя аппарата – начальник государственно-правового управления Ил Тумэна Юрий Бацев, руководитель аналитического управления Андрей Антонен, начальник отдела Департамента по делам народов Любовь Христофорова, ведущий научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, кандидат исторических наук Лилия Винокурова и заместитель председателя Ассоциации эвенков Якутии, кандидат философских наук Августа Марфусалова.

Как уже сообщалось ранее, проект федерального закона «Об особых условиях ускоренного развития Дальнего Востока и Байкальского региона» 12 ноября 2013 года народным депутатам республики представил член Совета Федерации Александр Акимов на заседании рабочей группы по разработке предложений, направленных на законодательное регулирование процессов реализации государственной политики в области комплексного развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Открывая заседание, Елена Голомарёва отметила, что с учётом значения данного проекта закона для жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера, для работы над внесением предложений в проект федерального закона были привлечены эксперты из Департамента по делам народов Республики Саха (Якутия) и Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Также рассмотрены поправки народных депутатов Анатолия Добрянцева, Виктора Губарева и предложения заместителя председателя Ассоциации эвенков Якутии, народного депутата Республики Саха (Якутия) II созыва Августы Марфусаловой.

Любовь Христофорова заявила о необходимости закрепления в законопроекте учёта интересов коренных малочисленных народов Севера. Лилия Винокурова рассказала, что над предложениями работали сотрудники сектора арктических исследований Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера: «Законопроект изучен с позиций специалистов, занимающихся культурными и социальными проблемами Арктики. В ходе работы привлекались представители Ассоциаций коренных малочисленных народов Севера Якутии». При этом Лилия Иннокентьевна отметила, что проект закона достаточно хорошо проработан, но даже при беглом знакомстве с документом бросается в глаза, что права коренных малочисленных народов Севера Якутии прописаны недостаточно полно, учитывая, что при условии принятия, законт будет реализован на территории их традиционного хозяйствования.

Так, в статье 2 законопроекта «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» принято решение внести дополнительно пункты, включающие определение коренных малочисленных народов Дальнего Востока и Байкальского региона – как народов, проживающих на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющих традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы и осознающие себя самостоятельными этническими общностями. Парламентарий Виктор Губарев предложил включить в статью 2 понятие «Инвестиционный (гарантийный) фонд Дальнего Востока и Байкальского региона». Кроме этого, поступили предложения расширить понятийный аппарат законопроекта терминами «этнологическая экспертиза», «приоритетный инвестиционный проект», «кочевые родовые, родоплеменные общины коренных малочисленных народов Дальнего Востока и Байкальского региона», «территория традиционного природопользования».

Была одобрена поправка в статью 4 «Цели, задачи и основные направления государственной политики в отношении Дальнего Востока и Байкальского региона» о дополнении ее пунктом 14 о создании условий для формирования устойчивого развития малочисленных народов Севера на основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов, пишет ЯСИА.

Поддержаны поправки в главу 3 «Особый налоговый режим для субъектов хозяйственной деятельности на территории Дальнего Востока и Байкальского региона» и в главу 6 «Государственно-частное партнёрство в реализации проектов развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Согласились члены рабочей группы с предложением о внесении изменений в статью 23 «Особенности организации инвестиционной деятельности», в частности, с предложением о проведении этнологической экспертизы до принятия решений о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности в местах традиционного проживания малочисленных народов в целях предупреждения возможных негативных последствий влияния изменений исконной среды обитания этих народов.

Также обсуждены и приняты решения по внесённым предложениям в статьи 35, 48, 49, 55, 57, 60, 62, 69, 75, 77, 79, 82 и 83 проекта федерального закона «Об особых условиях ускоренного развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам прессы
Теги: коренные малочисленные народы  закон  экономика  депутаты  Якутия 



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