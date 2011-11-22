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Министры урезали себе зарплату

22 Ноября 2011, 02:08 | Дальний Восток

С ноября 2011 года премьер-министр Японии Йосихико НОДА, в конце августа избранный главой Демократической партии, а затем и главой кабинета министров страны, урезал себе зарплату на треть. Министры последовали его примеру и снизили себе заработную плату на 20%, сообщило NHK.

Свое решение они объяснили трудностями экономики из-за многомиллионных разрушений, к которым привели мартовское землетрясение и цунами. Правительство намеревается повысить налоги для финансирования реконструкции пострадавших регионов. Желая заручиться поддержкой со стороны общества, министры стали первыми чиновниками, официально снизившими себе денежное довольствие, чтобы направить лишние средства на помощь пострадавшим регионам. Ожидается, что увеличенный налог на чиновничьи зарплаты будет действовать в течение 10 лет. Предполагается, что зарплата чиновников и бонусы будут урезаны на 7,8% как минимум до конца финансового 2013 года.

Автор: По материалам информагентств
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