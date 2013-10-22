Дальневосточный министр решил сдвинуть регион с мертвой точки

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА на прошлой неделе в Благовещенске сообщил, что пишется новая стратегия развития региона, и поделился своим взглядом на то, как должен развиваться Дальний Восток.

По его убеждению, ставку нужно делать на интеграцию в экономику АТР, поскольку емкость собственного рынка на Дальнем Востоке очень мала, да и российский в целом не велик по сравнению с ближайшими соседями. «Объем импорта в странах АТР составляет около $6,8 трлн, в т.ч. несырьевой импорт - $4,9 трлн», - привел цифры министр развития Дальнего Востока. Регион должен ориентироваться на экспорт. Другой вопрос: экспорт чего - сырья, продукции с высокой добавленной стоимостью, услуг? - новый глава министерства пока не уточнил, но обозначил главный курс к успеху.

По его словам, условия инвестирования и ведения бизнеса на территории ДФО должны быть лучше, чем в странах АТР. Для этого министр предлагает «создать сеть зон опережающего развития - особых экономических зон, индустриальных парков». Александр Галушка сослался на пример Китая, экспорт которого на 60% состоит из товаров, произведенных в подобных зонах. Пресс-служба министерства приводит примерный расчет нового министра по Дальнему Востоку: «Даже если в создаваемых на Дальнем Востоке особых экономических зонах будет производиться всего 2% от этого импорта, ВРП макрорегиона удвоится за 10 лет и экономика будет расти не менее 6,7% в год».

Очень заманчивая перспектива, однако про создание особых экономических зон в регионе говорят уже много лет. Тут идей звучало немало – от того, чтобы всю территорию Дальнего Востока считать особой экономической зоной, до создания сети локальных ОЭС в приграничной, как говорят, контактной зоне. Были предложения хотя бы расширить действие усеченной в льготах Магаданской ОЭС на территорию Сахалина и Камчатки.

Кстати, каких-то конкретных решений по этому поводу многие ждали от президента РФ накануне саммита АТЭС во Владивостоке в прошлом году. Но Владимир Путин предложил лишь ряд льгот для инвесторов (что, собственно, и реализовал спустя год), про зоны же засомневался, сославшись на любовь российского бизнеса к офшорам. Опыт единственной особой портовой экономической зоны в Советской Гавани, созданной почти три года назад, печален. Перспективные резиденты потоптались на ее пороге, да и оставили идею до лучших времен. Может быть, новому министру удастся сдвинуть дело с мертвой точки? Но сомнений много.

По мнению министра по развитию Дальнего Востока, условия у нас должны быть лучше, чем в Сингапуре. «Берем подоходный налог, например. Наилучшее значение в Сингапуре - 10%. Значит, у нас должно быть не хуже. Берем затраты на электроэнергию. В Южной Корее, например, они составляют 5,4 цента за КВт/ч, или 1,5 рубля. Если мы хотим быть конкурентоспособными, у нас должны быть чуть больше полутора рублей», - пояснил Александр Галушка.

Уже слышали. Многие годы региональной власти, порознь и вместе, не удавалось добиться даже того, чтобы энерготарифы сравнять со среднероссийскими. Хотя понимание того, что эта составляющая делает дальневосточные производства неконкурентоспособными, очевидно на всех уровнях. Денег не было. Появились?

В общем, чернила подписи председателя правительства РФ на принятой в апреле этого года Госпрограмме развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года, похоже, уже высохли настолько, что пришло время ее переписывать. И перестраивать структуру управления регионом, созданную чуть более года назад.

На совещании в Благовещенске Александр Галушка отметил, что для «реализации задачи опережающего экономического развития ДФО необходима адекватная система управления». В эту новую систему, как сообщает пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока, «войдет специальное агентство, которое должно обеспечить поиск инвесторов и работу с ними для привлечения инвестиций. Также необходима организация, обеспечивающая создание зон опережающего развития, иных инвестиционных объектов и управление ими - такими задачами должна заняться Корпорация развития макрорегиона. Уже созданный Фонд развития Дальнего Востока должен быть докапитализирован до 100 млрд рублей для обеспечения «финансового плеча». Важнейшей задачей, отметил министр, является также создание специализированного Агентства человеческого капитала, которое поможет привлечь качественный кадровый ресурс, а также реализовать «социальные лифты».

На прошлой неделе по Владивостоку ходили слухи о том, что Минвостокразвитие присматривает в краевой столице помещения под офисы. Они имеют под собой основания. Предполагается, что дополнительные подразделения министерства появятся во Владивостоке и Благовещенске. Где будет «голова» – пока не понятно. Тем временем все заместители министра по развитию Дальнего Востока ушли в отставку по собственному желанию.

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.