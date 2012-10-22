Представительство Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ появится во Владивостоке

Об этом заявил заместитель председателя правительства Дмитрий РОГОЗИН, который планирует переносить на Дальний Восток активность всех российских министерств и ведомств, передает РИА PrimaMedia.

- Перед визитом во Владивосток я встречался с президентом Владимиром ПУТИНЫМ. Он особо акцентировал внимание на том моменте, что развитие, закрепление за Россией огромных пространств Дальнего Востока - не проблема одного Минвостокразвития, это проблема всего правительства, всех государственных органов. Я этому рад и сам так думаю. В головах многих людей, принимающих решение, проявляется понимание того, что такая большая страна, как Россия, не может иметь один геополитический центр. Нам надо создавать второй «магнит», геополитический центр на Дальнем Востоке. Все крупнейшие державы находятся не на Западе, а на Востоке, - считает Дмитрий Рогозин.

По словам зампреда, необходимо переносить на Дальний Восток активность всех российских министерств и ведомств. Именно поэтому во Владивостоке 28 сентября впервые состоялось заседание членов Морской коллегии под председательством самого Рогозина.

Журнал "Дальневосточный капитал".