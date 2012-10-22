www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Представительство Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ появится во Владивостоке

22 Октября 2012, 21:31 | Дальний Восток
Об этом заявил заместитель председателя правительства Дмитрий РОГОЗИН, который планирует переносить на Дальний Восток активность всех российских министерств и ведомств, передает РИА PrimaMedia.

- Перед визитом во Владивосток я встречался с президентом Владимиром ПУТИНЫМ. Он особо акцентировал внимание на том моменте, что развитие, закрепление за Россией огромных пространств Дальнего Востока - не проблема одного Минвостокразвития, это проблема всего правительства, всех государственных органов. Я этому рад и сам так думаю. В головах многих людей, принимающих решение, проявляется понимание того, что такая большая страна, как Россия, не может иметь один геополитический центр. Нам надо создавать второй «магнит», геополитический центр на Дальнем Востоке. Все крупнейшие державы находятся не на Западе, а на Востоке, - считает Дмитрий Рогозин.

По словам зампреда, необходимо переносить на Дальний Восток активность всех российских министерств и ведомств. Именно поэтому во Владивостоке 28 сентября впервые состоялось заседание членов Морской коллегии под председательством самого Рогозина.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru