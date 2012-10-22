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Энергетика: модернизация по программе

22 Октября 2012, 20:48 | Дальний Восток
Вопросы развития электроэнергетики округа обсудили участники первого совместного заседания Совета при полномочном представителе президента в ДФО и коллегии Минвостокразвития России, которое прошло во Владивостоке под председательством министра РФ по развитию Дальнего Востока - полномочного представителя президента РФ в ДФО Виктора ИШАЕВА. В работе коллегии приняли участие главы регионов Дальнего Востока, представители федеральных органов исполнительной власти, энергетических компаний.

По словам заместителя полпреда президента РФ в ДФО Владимира Сыркина, проблема развития электроэнергетики округа представляет собой комплекс сложных задач, накопившихся в отрасли за последние десятилетия. Для их снятия в соответствии с поручением Владимира ПУТИНА в прошлом году была разработана комплексная программа развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа до 2025 года.

В результате ее реализации на территории округа должно быть построено более 4 тысяч МВт генерирующих мощностей, свыше 14,5 тысяч км электрических сетей. Общая стоимость мероприятий программы ориентировочно составляет 589 млрд рублей.

Механизмами ее реализации являются как действующая в настоящее время ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», целевые программы субъектов Федерации округа, инвестиционные программы ОАО «РусГидро», ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ФСК ЕЭС» и других компаний,так и разрабатываемая ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года».

Кроме того, ряд мероприятий по развитию электроэнергетики реализуется в рамках программ компаний, осуществляющих свою деятельность на территории округа - ОАО «Газпром», ОАО «НК Роснефть», ОАО «Транснефть».

В настоящее время часть мероприятий уже реализована. Между тем, как отмечалось на коллегии, сроки реализации ряда проектов могут быть значительно сдвинуты из-за отсутствия реальных механизмов их выполнения.

Относительно стабильно отрабатывается только финансирование проектов, связанных с исполнением специальных поручений президента РФ и председателя правительства РФ, таких как проекты по энергообеспечению саммита АТЭС и ВСТО и проект по энергоснабжению базовых станций сотовой связи автодороги «Амур» Чита-Хабаровск. Вопросы финансирования крайне важных для регионов проектов по строительству электростанций рассматриваются в остаточном порядке.

Министр подверг критике программы энергокомпаний по строительству и замене энергетических мощностей, не всегда учитывающих приоритеты развития регионов, и констатировал отсутствие системного подхода в развитии энергетики на Дальнем Востоке.

С предложениями изменения ситуации выступили президент Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ, губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, губернатор Магаданской области Николай ДУДОВ и губернатор Еврейской автономной области Александр ВИННИКОВ.

Глава Минвостокразвития России призвал всех губернаторов дальневосточных регионов представить предложения по решению существующих проблем. На их основе будет подготовлено обращение на имя президента России и председателя правительства РФ.

По сообщениям информагентств.

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