Сколько денег в официальных карманах кандидатов от "Единой России"?

Игорь Шувалов, который вступил в Народный фронт и отправился спасать положение в Приморский край, задекларировал доход в 14,7 миллиона рублей.

Центризбирком опубликовал доходы кандидатов в Госдуму от "Единой России". Среди 597 человек есть и миллиардеры и те, кто не заработал ни копейки.

Один из кандидатов может похвастаться автопарком из более чем 500 единиц техники, другой - домами в Конго. Первый номер списка, президент РФ Дмитрий Медведев, как и большинство других кандидатов, сверхдоходов не имеет.

"Единая Россия" получила статус официального участника выборов самой последней из парламентских партий. 18 октября Дмитрий Медведев лично приехал в ЦИК получить удостоверение кандидата из рук председателя Центризбиркома Владимира Чурова. Спустя два дня на сайте ЦИКа опубликовали сведения о доходах и имуществе всех кандидатов в депутаты от "ЕР", в том числе и единственного члена федеральной части списка - Медведева.

Лидер

Предыдущий раз глава государства отчитывался в марте 2011 года, и с тех пор его доходы не претерпели значительных изменений. В соответствующей графе у Медведева все так же значится сумма в 3,38 миллиона рублей. На этот раз в декларации указано, где президент хранит свои сбережения. Основная часть его капитала - 2,88 миллиона рублей - хранится в банке ВТБ. Также деньги Медведева лежат на счетах в "ВТБ Северо-Запад" (771 тысяча рублей), "Сбербанке" (540 тысяч рублей) и "Альфа-банке" (71 тысяча рублей). Ранее список кредитных организаций, клиентом которых является президент, не публиковался.

В сумме на счетах главы государства

размещено 4,27 миллиона рублей.



Это несколько меньше, чем полгода назад. В марте Медведев держал в банках 4,96 миллиона рублей. Таким образом, за полгода он потратил около 700 тысяч рублей из своих запасов.

На имя Дмитрия Медведева записана квартира в Москве площадью 367 квадратных метров. В прежней декларации отмечалось, что квартира находится в совместной собственности с женой Светланой. Кроме того, у президента есть два гаража, которые раньше были оформлены на супругу.

За полгода Дмитрий Медведев также обзавелся автомобилем ГАЗ-21 ("Волга") 1962 года выпуска. Раньше в собственности у президента была только "Победа", собранная в 1948 году. Автопарк президента похож на премьерский: у Владимира Путина, который в список собственной партии войти отказался, есть две машины ГАЗ-21 1960 и 1965 годов выпуска. Несмотря на наличие раритетных автомобилей, и лидер "Единой России", и лидер списка партии предпочитают передвигаться на служебных иномарках.

Команда Путина

Помогать "Единой России" на выборах в сложных регионах Владимир Путин поручил членам своего правительства. Первый вице-премьер Виктор Зубков отправлен в Волгоградскую область. В соответствии с декларацией, первый замглавы правительства заработал около шести миллионов рублей, еще четыре с половиной миллиона рублей лежит на его банковских счетах. Большую часть денег Зубков хранит в Россельхозбанке, наблюдательный совет которого возглавляет. Квартиры у лидера волгоградского списка единоросов нет, зато за ним числится дом в Санкт-Петербурге, две дачи (под Петербургом и под Москвой), а также три земельных участка в этих же регионах. Общая площадь угодий Зубкова составляет около 1,1 гектара.

Рейтинг "Единой России" (Источник: закрытый опрос, проведенный по заказу "ЕР").

Калининградская область - 27процентов

Москва - 29 процентов

Санкт-Петербург - 31 процент

Волгоградская область - 37 процентов

Ставропольский край - 41 процент

Приморский край - 47 процентов

Пермский край - 47 процентов



Другой первый вице-премьер Игорь Шувалов, который вступил в Народный фронт и отправился спасать положение в Приморский край, задекларировал доход в 14,7 миллиона рублей. На счетах в "Юникредитбанке" лежит еще 2,7 миллиона рублей. Кроме пары квартир в Калужской области и Москве, недвижимости у него нет.



Зато автопарк у Шувалова внушительный:

Jaguar XJ8 Executive 2003 года,

Mercedes-Benz S 350, Mercedes-Benz G500,

дом на колесах Ford Hymer Camp 682 CL,

а также "копейка" 1975 года выпуска

и лимузин ЗИЛ-41047.

Кроме автопарка, первый заместитель Путина может похвастаться портфелем акций. Ему принадлежат акции "Газпром нефти", "Газпрома", "Норильского никеля", "Лукойла", МТС, "Роснефти", "Ростелекома", "Сбербанка", "Сургутнефтегаза", АФК "Система", "Русгидро" и ОАО "ФСК ЕЭС". Стоимость пакета составляет около одного миллиона долларов. Уместно напомнить, что жена Шувалова во много раз богаче своего супруга.



Ее доход за 2009 год составил

свыше 600 миллионов рублей.

Вице-премьеры Игорь Сечин (возглавляет список в Ставропольском крае), Дмитрий Козак (Санкт-Петербург) и Александр Жуков (Калининградская область) получили за год средний правительственный доход - около четырех миллионов рублей.

На Сечина зарегистрирован только автомобиль Subaru Legacy и участок в Подмосковье площадью 1500 квадратных метров. Больше у куратора топливно-энергетического комплекса России ничего нет. У Козака есть дом в Подмосковье, два участка там же и около шести миллионов рублей на счету в "Сбербанке". Жуков владеет четвертью дома и двумя участками в Московской области, а также автомобилем Mercedes-Benz 350. На счету во "Внешпромбанке" у него лежит 2,7 миллиона рублей. Кроме того, согласно декларации, Жукову принадлежит 70 процентов ООО "Искусство-К", однако, по данным ЕГРЮЛ, эта организация уже ликвидирована.

Глава аппарата правительства Вячеслав Володин возглавляет список в Саратовской области. Его доход составил около 6,5 миллиона рублей. У единороса большой дом в Подмосковье и квартира в столице. На счету в "Сбербанке" у партийного функционера лежит 18 миллионов рублей.

В условную команду Путина входят также министр природных ресурсов Юрий Трутнев, который баллотируется в Пермском крае, и глава МЧС Сергей Шойгу, возглавляющий список в Красноярском крае. Трутнев намного богаче всех выдвинутых членов правительства - за год он заработал 114,7 миллиона рублей (плюс 171,7 миллиона рублей на счетах в трех банках). Из недвижимости у Трутнева есть только половина квартиры в Пермском крае. В гараже у министра стоят несерийная Maserati M 145 CCE 2009 года выпуска, Volkswagen Touareg 2006 года, Porshe Cayenne Turbo 2003 года, а также квадроцикл, снегоход и прицеп.

Доход Шойгу составил около четырех с половиной миллионов рублей. В "ВТБ 24", "Сбербанке" и "МКБ ОдинБанк" он в общей сложности хранит 7,7 миллиона рублей. У министра есть половина квартиры в родной Туве, а также два участка и дом в Московской области. Кроме того, самый популярный чиновник России владеет раритетным автомобилем ГАЗ-12.

Топ-3 богачей

Самым большой доход задекларировал действующий депутат Борис Зубицкий, который идет под пятым номером в региональной группе "Тульская область". Согласно декларации, он заработал 1,9 миллиарда рублей. Зубицкий, который контролирует металлургический холдинг "Кокс", занимает 123-ю строчку в российском списке Forbes. В автопарке депутата шесть автомобилей, в том числе новый Bentley Mulsanne, стоимость которого в минимальной комплектации составляет около 300 тысяч долларов.

В списке "Единой России" 83 кандидата,

доход которых превышает 10 млн руб. в год.



Из них 11 кандидатов являются фигурантами российского списка Forbes. Это больше, чем у остальных трех парламентских партий вместе взятых.

Самым богатым в списке КПРФ является Сергей Муравленко, который заработал 426 миллионов рублей. Доход самого состоятельного справороса Леонида Дубровина составил 359 миллионов рублей. В списке ЛДПР максимальный доход в 260 миллионов рублей задекларировал Сергей Вайнштейн.

Больше миллиарда рублей в год зарабатывает также депутат Николай Борцов. Он избирается по Липецкой области, где занимает вторую строчку, то есть проходит в Думу практически со стопроцентной долей вероятности. Он заработал за год 1,3 миллиарда рублей, еще 4,6 миллиарда лежит на его счетах в банках. В списке российского Forbes Борцов занимает 138-ю позицию. Раньше он владел контрольным пакетом акций производителя сока "Лебедянский", который был продан в 2008 году за 1,4 миллиарда долларов. Сейчас у Борцова есть завод по производству минеральной воды и детского питания.

В собственности у него находятся несколько участков, квартира и дом в Липецкой области, а также автомобиль Mercedes-Benz S500 4Matic. Как утверждает "Газета.ру", это самый популярный автомобиль у состоятельных депутатов Госдумы пятого созыва.

На третьем месте среди самых богатых кандидатов разместился депутат Григорий Аникеев. Он заработал меньше миллиарда - 878 миллионов рублей. Аникеев является основателем группы компаний "АБИ Групп", в которую входят мясоперерабатывающие предприятия, торговые центры и другие объекты. На него записаны дом и квартира во Владимирской области, а также две квартиры в Москве. Кроме того, он владеет, к примеру, частью дороги, общей площадью около 8 тысяч квадратных метров. Где находится эта дорога и куда она ведет, не уточняется.

Рекордсмены

Предприниматель Сергей Агеев, который баллотируется по Томской области, заработал 155 миллионов рублей. Однако примечателен он тем, что в его автопарке насчитывается около 500 единиц техники. В основном, это прицепы, однако попадаются трактора, экскаваторы, гусеничные транспортеры, бурильные машины, краны, грузовики, снегоходы и прочее.

Лидером по количеству земельных участков является глава инвестиционно-финансовой компании "Метрополь" Михаил Слипенчук, который начинал свой бизнес с операций с ваучерами. Он идет вторым номером по Бурятии. В собственности у бизнесмена около 100 участков в Московской области, два в Бурятии и два в Демократической республике Конго. В этой же стране у него есть два дома. Кроме того, предприниматель, который заработал 274 миллиона рублей, владеет двумя квартирами в Москве и одной - во Франции.

Больше всего долей в различных компаниях оказалось у депутата Госдумы Айрата Хайруллина. Его имя значится среди учредителей 44 коммерческих организаций.

Помимо зажиточных кандидатов, в списке есть и те, кто не заработал ни копейки. По официальным данным, никаких доходов нет у актера Владимира Машкова и фигуристки Елены Бережной, которая в Госдуме, вероятно, заменит своего бывшего партнера Антона Сихарулидзе. Что касается других звездных персонажей, то теннисист Марат Сафин заработал за год около полумиллиона рублей, оперная певица Мария Максакова - два миллиона рублей, а актриса из сериала "Универ" Мария Кожевникова - почти пять миллионов рублей.

Впрочем, россияне не склонны доверять официальным декларациям. По данным опроса "Левада-центра", 99 процентов опрошенных не верят в то, что чиновники предоставляют достоверные сведения о своих доходах. Депутаты чиновниками не являются, но вряд ли доверие к ним сильно выше.

Владимир Цыбульский , Lenta.ru.