Проходной барьер на федеральных парламентских выборах снижен с 7 до 5 %

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельный законодательные акты РФ в связи со снижением минимального процента голосов избирателей, необходимого для допуска к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации».

Федеральный закон принят Государственной Думой 7 октября 2011 года и одобрен Советом Федерации 12 октября 2011 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральным законом снижен с 7 до 5 процентов минимальный процент голосов избирателей, который необходимо получить федеральному списку кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы, чтобы участвовать в распределении депутатских мандатов.

Такое изменение повлекло за собой корректировку федеральных законов, которыми регулируется порядок проведения выборов, а также федеральных законов, определяющих статус депутата Государственной Думы, деятельность политических партий и порядок освещения деятельности парламентских партий государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами.

Положения Федерального закона предусмотрены для Государственной Думы седьмого и последующих созывов. Что касается выборов депутатов Государственной Думы шестого созыва, то в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации федеральным спискам кандидатов, получившим не менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, но не преодолевшим 7-процентный барьер, будет передано не более двух депутатских мандатов.